Netanyahu délivre un discours d’espoir historique aux Nations d’Afrique !

Publié le : 8 juin 2017

Benyamin Netanyahu était l’invité spécial du 51e sommet de la CEDEAO qui s’est tenu ce dimanche 4 juin au Liberia. Loin d’être fortuite, la présence du Premier ministre israélien s’explique par le fait que son pays représente un cas d’école pour l’Afrique et les Africains.

La sécurité et l’économie, tels étaient les axes majeurs du 51e sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’est tenu à Monrovia, au Liberia. En effet, Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia et présidente en exercice de l’organisation sous-régionale a fait de Benyamin Netanyahu, un invité de marque.

Même si à cause de sa présence Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc, a renoncé à faire le déplacement, le Premier ministre d’Israël a bel et bien tenu à marquer sa présence lors de ce sommet. Il a par ailleurs annoncé un plan d’investissement de 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables. De même, il a tenu à faire attirer la sympathie de certains pays africains qui continue de se liguer contre l’Etat hébreu.

Toutefois, le message du Premier ministre Benyamin Netanyahu va contribuer à fouetter l’orgueil des Africains. D’autant plus que Faure Gnassingbé, le nouveau président en exercice de la CEDEAO, est un ami d’Israël. Il organisera, en octobre prochain, le premier sommet Israël-Afrique à Lomé, la capitale togolaise.

Message de Benyamin Netanyahu

« Il y a seulement 70 ans ! les Juifs étaient menés à l’abattoir comme des moutons. Il y a seulement 60 ans ! Pas de pays. Pas d’armée. Sept pays arabes déclarèrent la guerre au petit Etat juif, seulement quelques heures après sa création ! Nous étions alors 650 000 Juifs contre le reste du monde arabe ! Pas de Tsahal (armée de défense d’Israël). Pas de puissante Armée de l’Air, seulement des gens courageux avec nulle part où aller. Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Egypte, Libye, Arabie Saoudite attaquèrent tous en même temps.

Le pays que l’ONU nous a « donné » était un désert à 65%. Le pays est sorti de nulle part ! Il y a 35 ans ! Nous avons combattu les trois armées les plus puissantes du Moyen-Orient, et nous les avons balayées en six jours. Nous nous sommes battus contre différentes coalitions de pays arabes, qui avaient des armées modernes et de nombreuses armes soviétiques, et nous les avons toujours battues !

Aujourd’hui nous avons, un pays, une armée, une puissante Armée de l’Air, une économie à la pointe de la technologie, qui exporte des millions de dollars. Intel – Microsoft – IBM y développe des produits, chez nous. Nos docteurs remportent des récompenses pour leurs recherches dans le domaine médical. Nous faisons fleurir le désert, et vendons des oranges, des fleurs et des légumes au monde entier.

Israël a envoyé ses propres satellites dans l’espace ! Trois satellites en même temps ! Nous sommes fiers d’être au même rang que :

Les États-Unis, qui ont 250 millions d’habitants,

La Russie , qui a 200 millions d’habitants,

La Chine , qui a 1.3 milliards d’habitants ;

Les Européens – France, Grande-Bretagne, Allemagne – qui ont 350 millions d’habitants.

Les seuls pays au monde à envoyer des objets dans l’espace ! Israël fait aujourd’hui partie de la famille des puissances nucléaires, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, la France, et la Grande-Bretagne. Nous ne l’avons jamais admis officiellement, mais tout le monde le sait.

Et dire qu’il y a seulement 60 ans, nous étions menés, honteux, sans espoir, au massacre ! Nous nous sommes extirpés des ruines fumantes de l’Europe, nous avons remporté nos guerres ici avec moins que rien. Nous avons construit notre petit « empire » à partir de rien. Qui est le Hamas pour me faire peur ? Pour me terrifier ? Vous me faites rire !

Pessah’ a été célébré ;

N’oublions pas de quoi il s’agit.

Nous avons survécu à Pharaon,

Nous avons survécu aux Grecs,

Nous avons survécu aux Romains,

Nous avons survécu à l’Inquisition en Espagne,

Nous avons aux pogroms en Russie,

Nous avons survécu à Hitler,

Nous avons survécu aux Allemands,

Nous avons survécu à l’Holocauste,

Nous avons survécu face aux armées de sept pays arabes,

Nous avons survécu à Saddam.

Nous survivrons aux ennemis présents également

Pensez à n’importe quelle époque de l’histoire humaine !

Pensez-y, pour nous, le peuple juif.

La situation n’a jamais été meilleure ! Alors regardons le monde en face, rappelons-nous :

Toutes les nations ou les cultures qui un jour ont voulu nous détruire n’existent plus aujourd’hui – alors que nous vivons toujours ! L’Égypte ? Les Grecs ? Alexandre de Macédoine ?Les Romains ? (Quelqu’un parle-t-il encore latin de nos jours ?) Le troisième Reich ?

Et regardez-nous, la nation de la Bible, les esclaves d’Égypte. Nous sommes toujours là, et nous parlons la même langue ! Ici, et maintenant ! Les Arabes ne le savent pas encore, mais ils vont apprendre qu’il y a un Dieu. Tant que nous gardons notre identité, nous sommes éternels. Alors excusez-nous de ne pas nous inquiéter, de ne pas pleurer, de ne pas avoir peur.

Les choses vont bien ici. Elles pourraient certainement aller mieux, Cependant, ne croyez pas les médias. Ils ne vous disent pas que les fêtes continuent d’avoir lieu, que les gens continuent à vivre, que les gens continuent à sortir, que les gens continuent à voir des amis. Oui, notre moral est bas. Et alors ? C’est seulement parce que nous pleurons nos morts pendant que d’autres se réjouissent du sang versé. C’est la raison pour laquelle nous gagnerons, en fin de compte.

JAMAIS NE DORT NI NE SOMMEILLE LE GARDIEN D’ISRAËL ! »

Avec ces propos plein de sens, l’Afrique ne peut espérer à un lendemain meilleur. Mais seulement en comptant sur ses propres ressources.

Par Rufus Polichinel – Afrique/7 – JSSNews