Le baron Waqa, Président de Nauru, pour la première fois dans la capitale de l’Etat Juif !

Publié le : 11 juin 2017

Le président Reuven Rivlin ce dimanche, a rencontré le président de Nauru, le baron Waqa, qui visite Israël pour la première fois.

Le président Rivlin l’a accueilli à son arrivée dans la capitale de l’Etat juif et a immédiatement salué la coopération entre les deux pays.

« Votre visite ici est une occasion unique d’accueillir un véritable ami d’Israël. Permettez-moi de vous remercier personnellement de votre engagement ferme et permanent envers l’amitié entre nos États. La relation entre nous n’est pas seulement une question de mots, mais aussi d’actes. Israël est fier que nos technologies de l’eau contribuent à fournir de l’eau potable aux gens de Nauru. Notre néphrologiste dévoué, le Dr Yanai, qui a conduit à des délégations médicales à Nauru, représente l’engagement d’Israël envers votre bien-être et votre prospérité « .

Le président Waqa a remercié le président pour son accueil chaleureux et a déclaré: « Nous avons parcouru un long chemin de Nauru à Jérusalem, mais je suis très heureux d’être ici. Je veux montrer notre solidarité avec Israël et le peuple d’Israël « . Il a ajouté:« Au milieu des océans, l’île de Nauru, une petite communauté, une communauté chrétienne, qui croit en Israël. Nous soutenons Israël et nous continuerons à soutenir Israël. Je sais qu’avec l’aide de Dieu, notre amitié continuera à prospérer même dans de telles circonstances. »

Le président de Nauru a invité le président Rivlin à visiter sa région et a déclaré que cela contribuerait grandement à renforcer les liens entre Israël et les îles du Pacifique.

Le président Waqa a conclu en disant: « Israël est dans nos cœurs et nous vous apprécions. Vous avez d’excellentes technologies et nous voulons apprendre de vous, et nous sommes impatients de renforcer la coopération entre nous. » Il a noté que le drapeau de Nauru avait une étoile à 12 pointes, et qui représentait les 12 tribus de Nauru, semblable aux 12 tribus d’Israël, dont son pays est très fier.

Par Amaury Vuibert – JSSNews

©Photo: Mark Neiman (GPO)