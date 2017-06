Dieudonné va-t-il appeler aux dons pour se faire rembourser son humiliation (3% des suffrages) ?

Publié le : 12 juin 2017

Manuel Valls aborde le deuxième tour des législatives en position de favori, dans son fief de la première circonscription de l’Essonne. Mais rien n’est fait pour l’ancien Premier ministre.

Sans investiture officielle mais sans adversaire PS ni LREM face à lui, le défait de la primaire de janvier a récolté 25,45% des suffrages, contre 17,61% pour la candidate extrémiste (de gauche) Farida Amrani, qu’il va affronter au second tour. Derrière, la candidate LR rassemble 11,93% des voix tandis que la frontiste de cette circonscription fait 10,2%. À noter que facho controversé Dieudonné réalise un score de 3,84% et ne se qualifie évidemment pas pour le second tour. Idem pour Francis Lalanne, suppléant du divers gauche Jacques Borie (1,08%).

Ballottage favorable pour Manuel Valls. Près de huit points d’avance sur la candidate pro-Mélenchon, des reports de voix d’une partie des voix de LR et de quelques suffrages FN… A priori, il devrait être élu sans trop de difficultés si ses soutiens ne se démobilisent pas.

Sa réaction. « Malgré la confusion – je n’avais aucune investiture officielle -, malgré le nombre de candidats, j’arrive nettement en tête avec 25,5%. La deuxième candidature est celle de La France insoumise avec 17,6%. Il y a maintenant un choix de clarification entre ceux qui veulent la réussite de ce quinquennat et d’Emmanuel Macron » et les autres (comprendre les partisans de La France insoumise) qui veulent « détruire », a-t-il expliqué. Il a aussi regretté que l’abstention dans sa circonscription soit « beaucoup trop importante » et « préoccupante ».

Candidat face à Manuel Valls, Dieudonné a rassemblé 1061 voix. Quel dommage qu’il y ait autant de supporters de ce nouveau-nazi dans cette circonscription.

Reste à présent à savoir si Dieudonné va appeler aux dons pour rembourser ses frais de campagne ? Il est certes millionnaires, mais ne cracherait pas sur quelques pièces jaunes.

Par Christian Léglise, depuis Lhassa (Tibet) – JSSNews