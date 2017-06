L’imposture de la radicalisation – Par Yehouda DJAOUI

Publié le : 12 juin 2017

La « radicalisation« est un néologisme destiné à jeter le voile sur le terrorisme islamique. Salman Rushdie qui vit toujours sous la menace d’une fatwa depuis 1988 n’hésite pas à dénoncer « l’aveuglement stupide« de l’Occident face au djihadisme et tous ceux qui disent que « cela n’a rien à voir avec l’islam« . Il ajoute avec une lucidité qui, hélas manque à de nombreux dirigeants occidentaux : « Quand les gens de Daech se font sauter, ils le font en disant « Allahou Akbar« alors comment peut-on des lors dire que cela n’a rien à voir avec l’islam » ?

Malgré l’analyse de cet expert en matière d’islam, l’Occident s’entête à vouloir exonérer totalement cette doctrine de sa responsabilité dans les attentats terroristes qui se sont multipliés depuis l’attentat du Wall Trade Center.

Il est devenu politiquement correct de dissocier artificiellement l’islam religieux et l’islam politique et il est convenu de parler de terrorisme sans jamais le qualifier. On affuble alors, les auteurs de ces crimes de déséquilibres mentaux ou d’une nouvelle terminologie inventée en Occident “la radicalisation“.

Abdelwahab Meddeb avait inventé la “maladie de l’islam“, aujourd’hui les occidentaux bienpensants parlent d’une “perversion de l’islam« qui n’aurait rien à voir avec une religion de paix et de tolérance !

Pour comprendre les finesses de l’islam, il est impératif de ne pas se contenter des descriptions édulcorées dispensées largement par des auteurs musulmans occidentalisés et encore moins de leur confier le soin d’une hypothétique déradicalisation !

De leurs côtés, les spécialistes occidentaux de l’islam s’opposent dans leurs analyses. Olivier Roy joue dangereusement avec les mots en prétendant qu’il ne s’agirait pas d’une radicalisation de l’islam mais d’une islamisation de la radicalité ! Gilles Kepel, par contre, ne se laisse pas abuser, il a bien compris le piège tendu par l’OCI, l’Organisation de la Conférence Islamique qui a conçu la notion d’islamophobie, une manière subtile d’empêcher toutes critiques de l’islam.

Dans plusieurs de mes ouvrages, j’ai expliqué que l’islam est une foi, une loi et un droit, et tous trois sont indissociables, même s’il existe de nombreux courants différents en dehors du schisme bien connu entre Sunnisme et Shiisme.

Il est temps de sortir de la confusion, de la grande illusion du vivre ensemble. Certes il existe un islam éclairé et des musulmans non violents mais ce qu’il faut comprendre c’est qu’il n’existe qu’un seul islam, un seul Mohamed et un seul Coran et qu’il n’existe que des différences de degrés et non pas de nature dans l’islam. Christian Delacampagne, lui non plus, ne s’était pas laisse prendre au piège de la confusion entretenue par certains, entre l’islam et l’islamisme : l’islamisme ne fait pas appel à des croyances de nature différentes de celles qui constituent l’islam. Il correspond simplement à une façon plus intense de vivre ces croyances. Il n’est pas un islam marginal, atypique, aberrant. Il veut être l’islam entendu à la lettre, dans la totalité de ses dimensions…tant il est vrai qu’entre islam et islamisme il n’y a jamais eu cette frontières étanche qu’ont inventée, pour dormir tranquillement, les belles âmes occidentales.

La déradicalisation est un leurre puisque le musulman radical ne fait qu’appliquer à la lettre cette doctrine. Les musulmans qui osent critiquer le fondamentalisme musulman sont menacés et considérés comme des kouffars, c’est-à-dire des mécréant, la plus grande insulte chez les musulmans. Le Coran stigmatise tous ceux qui refusent de reconnaître le message de Mahomet et d’adhérer à sa religion, à savoir les polythéistes, mais aussi les chrétiens et les juifs.

Dés lors, on comprend que les musulmans sont toujours prêts à se mobiliser lorsque qu’on critique leur religion mais ne descendent pas dans la rue pour manifester contre les auteurs des attentats meurtriers. Ils se moquent des formules creuses telles que je suis Charlie ou autre, de toutes ces minutes de silence et des monceaux de fleurs.

Il ne suffit plus de clamer : nous sommes en guerre et jouer aux pacifistes qui croient que la paix c’est quand la guerre est ailleurs. (Jacques Prévert)

La guerre est bien là, les ennemis sont aguerris et prêts à mourir pour leur cause, alors cher Occident réveille-toi ou meurt.

Yehouda DJAOUI – JSSNews

