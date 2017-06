Avez-vous entendu parlé de L’opération Agatha parfois appelée Sabbath noir (« השבת השחורה »)?

Publié le : 15 juin 2017

L’opération Agatha (samedi 29 juin 1946), parfois appelée Sabbath noir (« השבת השחורה« ) ou le samedi noir, parce qu’il a commencé le jour de Shabat, était une opération militaire menée par les autorités britanniques dans la Palestine mandataire afin d’empêcher les juifs de se défendre aux attaques arabes.

Les soldats et la police ont cherché des armes et ont procédé à des arrestations à Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa, et dans plusieurs dizaines colonies agricoles; L’agence juive a été attaquée.

Le nombre total de forces de sécurité britanniques impliquées rapporté est d’environ 20,000.

Environ 2.700 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le futur Premier ministre israélien Moshe Sharett. Le but officiel de l’opération était de mettre fin aux actes de résistance Juive qui existait en Palestine.

D’autres objectifs comprenaient l’obtention de la preuve documentée et l’approbation par l’Agence juive des opérations de sabotage par le Palmach et d’une alliance entre la Haganah et le Lehi (le groupe Stern) et l’Irgun, plus violents, pour détruire le pouvoir militaire de la Haganah, pour stimuler le moral de l’armée et prévenir un Coup d’état monté par le Lehi et l’Irgun.

L’opération Agatha, comme l’appelaient les Britanniques, a pris le Yishuv par surprise et a atteint la plupart de ses objectifs. Une quantité considérable d’informations de renseignement a été recueillie et des milliers de Juifs ont été arrêtés et emprisonnés dans un camp d’internement spécial qui avait été préparé à Rafiah.

A Jérusalem, les troupes britanniques sont entrées dans les bâtiments de l’Agence juive et, après avoir saccagé les bureaux et en particulier les archives, ont confisqué un grand nombre de documents. Ce matériel a été chargé sur trois camions et transporté à l’hôtel King David à Jérusalem, qui abritait le secrétariat du gouvernement et le commandement militaire britannique.

Les documents comprenaient des câbles, ce qui a clairement démontré le rôle de l’Agence juive dans la direction de la Résistance unie.

On a également trouvé le texte de l’accord entre la Haganah et l’Irgun et Lehi, et les câbles approuvant les opérations d’Irgun et Lehi contre les Britanniques dans le cadre de la Résistance Unie.

Une autre découverte était le texte des émissions de Kol Yisrael (la station de radiodiffusion clandestine de la Haganah), déclarant, entre autres choses, que tout était possible « pour déjouer le transfert des bases britanniques en Palestine et empêcher leur établissement en Palestine ».

À 4.15 heures du matin, un policier, suivi d’un officier de l’armée avec deux véhicules de l’armée, est arrivé à la maison du rabbin Fishman-Maimon, âgé de soixante ans.

Les soldats entouraient la maison. Le rabbin Fishman leur a informé qu’il était incapable de voyager le sabbat et lui a proposé de marcher, ou que la maison soit placée sous garde jusqu’à ce que le sabbat soit fini quand il pourrait voyager.

Il a demandé aux officiers de consulter leurs supérieurs sur cette proposition, mais ils avaient reçu des ordres de l’emmener.

Rabbi Fishman s’assit et lui répond qu’il ne bougerait pas. Les soldats ont essayé de le porter avec la chaise, mais le rabbin a glissé sur la chaise, et ils l’ont ensuite emmené par la force et l’ont poussé dans le véhicule. Puisqu’il n’y avait pas d’électricité à cause du Sabbat, les soldats utilisaient des flashs. (Journal Davar, 1er juillet 1946)

Parmi les personnes arrêtées figurent Moshe Shertok (Sharett) et Bernard Joseph (Dov Yosef) du Département politique de l’Agence juive, et David Remez, président du Vaad Le’umi. D’autres personnages publics ont été détenus dans tout le pays et ont été amenés au camp VIP de Latrun. À Tel-Aviv, une recherche approfondie a été effectuée à l’exécutif de la Histadrut et aux bureaux du journal Davar et Bank Hapoalim.

Ce Shabat noir, quelque 2.700 personnes ont été arrêtées dans tout le pays et conduites dans le camp d’internement de Rafiah. Deux jours plus tard, le commandement de Haganah, dirigé par Moshe Sneh, s’est réuni pour discuter de représailles. L’opinion était que la lutte armée devait être poursuivie afin de prouver aux Britanniques que, malgré les arrestations massives, ils n’avaient pas réussis à paralyser la Résistance unifiée.

À la suite cette opération, l’attaque contre l’hôtel King David était prévue pour le 22 juillet 1946

Jean Vercors – JSSNews