Et la palme du meilleur site immobilier en France est… Logic-immo.com !

Publié le : 16 juin 2017

Le Festival de Cannes est à peine terminé, que nous fourvoyons déjà leur grand prix du Cinéma, la « Palme » – pour l’offrir à Logic-Immo, géant français de l’immobilier. Non pas parce que leur site vend du rêve… mais parce que justement, nos rêves d’immobilier se transforment en réalité…

Et grâce à leur application vous pouvez trouver plus facilement et efficacement le bien immobilier de vos rêves !

Parfaitement construits, le site internet et l’application pour téléphone et tablette, offrent une fluidité déconcertante à celui qui recherche un bien. Entrez vos informations (achetez ou louez, métrage, lieu de recherche, etc…) et les résultats s’affichent rapidement et clairement. Ici, aucune information inutile. Les biens ont tous des photos en haute résolution et les informations correspondent exactement à vos critères de recherche !

Dès lors, si un bien vous plait : en un seul clic vous pouvez demander à être rappelé… ou même organiser une visite !

Il est fort à parier que lors de notre prochaine remise d’une palme pour un site internet, Logic-Immo soit encore le grand gagnant. Vous l’aurez compris: logic-immo, c’est un peu le Almodovar de l’immobilier sur Internet !