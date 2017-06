Florence Pavaux-Drory: ses liens avec une organisation terroriste dévoilés !

Publié le : 16 juin 2017

Florence Pavaux-Drory, candidate En Marche (après 40 ans de Parti Socialiste, elle est devenue En Marche quand le PS lui a refusé l’investiture) dans la 8ème circonscription des français de l’étranger, a t-elle plus de cadavres dans le placard qu’on ne le croyait jusqu’à présent ?

De fait, nous apprenons aujourd’hui que, lorsqu’elle était la numéro 1 du Parti Socialiste en Israël, elle a initiée la création d’une section palestinienne du PS à Ramallah. Pour ce faire, elle a organisée personnellement un jumelage du PS avec le Fatah – l’organisation terroriste de Yasser Arafat, dont les Tanzim et les Brigades sont responsables de la mort de centaines d’israéliens.

Tout comme son mari était un militant du parti post-sioniste Meretz (extrême gauche) avant de devenir diplomate, Florence Pavaux-Drory est elle-même militante de Meretz. Ce qui l’a donc incité à créé le jumelage entre Meretz et le PS… Alors que le réel équivalent israélien du PS est le parti Avoda ! Par son action intentionnellement biaisée, elle cherchait à rendre encore plus pro-palestiniens les socialistes de France. Et elle a réussi avec l’apogée de Benoit Hamon…

Et alors que la campagne électorale s’achèvera à minuit ce vendredi, rappelons quelques faits d’armes de cette sulfureuse Florence Pavaux-Drory:

Bref, à ceux qui ne veulent pas aller voter dimanche, entre 8h et 18h, à Haifa, Netanya, Jerusalem, Tel-Aviv, Ashdod, Be’er Sheva et Eilat, n’oubliez jamais qu’il vaut toujours mieux avoir un ami comme Meyer Habib à l’Assemblée Nationale, qu’une ennemie de plus.

Par Christian Leglise – JSSNews