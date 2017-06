La « nouvelle manière » dont Israël fait du business avec les Emirats Arabes déplaît à l’Emir

Publié le : 19 juin 2017

« Toute la question se résume en cette phrase: +est-ce un problème de secret, ou est-ce un problème lié à ce qu’Israël fait le mieux: des monopoles ?+ » Le diplomate israélien qui se confie à JSSNews hésite entre les deux réponses. Il ne sait pas vraiment laquelle des deux raisons est la bonne, « peut-être les deux » dit-il. Et « au final, c’est Israël qui y perd. »

En jeu, des contrats d’armement aux Emirats Arabes Unis. L’Etat juif y a « très probablement » un bureau d’affaire – mais « ce dont on est sûr, c’est que les Emirats sont des bons clients des entreprises de défense israéliennes. »

Ainsi, quand « Ivet » (le surnom du Ministre de la Défense A. Lieberman) a décidé de changé les règles du jeu du business, Les Emirats se sont raidis.

« A présent, pour chaque contrat, il faut passer par le groupe Aeronotics Defense Systems (ADS). Ce qui signifie non-seulement qu’ADS peut « espionner tranquillement tous ses concurrents, savoir ce qu’ils vendent, et pour combien » mais en plus, qu’ADS percevra des commissions pour cela.

Et la raison officielle du Ministère de la Défense: « conserver le secret » de tels accords. Comme si les accords passés étaient rendus publics !

Or donc, à la demande d’Elbit, d’Israel Aerospace Industries, ou d’autres sociétés israéliennes, l’Emirat a tiré la sonnette d’alarme: ce nouveau protocole est inacceptable ! Et l’on parle de contrats de plusieurs milliards de dollars par an !

Par Jérémyah Albert – JSSNews