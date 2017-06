La diva Mariah Carey arrive en Israël pour devenir l’égérie des produits de la Mer Morte

Publié le : 21 juin 2017

Mariah Carey arrivera en Israël la semaine prochaine, a annoncé le Jerusalem Post, mais que les fans ne s’emballent pas trop, elle ne revient pas pour un concert. mais entend participer au lancement d’une nouvelle campagne publicitaire pour une marque de maquillage israélien…

La superstar internationale participera à une conférence de presse la semaine prochaine, qui l’annoncera comme l’égérie de la société de cosmétiques Premier Dead Sea. Elle devrait également participer à des séances de photos à la Mer Morte pour la campagne et toujours selon Le Jerusalem Post elle serait payée 5 millions de shekels pour sa participation.

Mariah Carey avait donné son tout premier concert en Israël à Ramat Gan le mardi 18 août 2015 et en juin de la même année, à l’age de 45 ans, elle était également en Israël accompagnée du milliardaire australien, James Packer et de ses jumeaux Monroe et Morrocan et avait même rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse.

Source: Tel-Avivre – JSSNews