Le footballeur français Johan Martial signe un contrat en Israël !

Publié le : 21 juin 2017

Johan Martial ne jouera pas la Ligue 1 la saison prochaine avec Troyes.

Avec 19 matchs et un but cette saison, le défenseur troyen a pourtant contribué à la montée de l’ESTAC dans l’élite du football français.

Le grand frère d’Anthony Martial a finalement décidé de poursuivre sa carrière en première division israélienne, et va porter les couleurs du Maccabi Petach-Tikva l’année prochaine. Le club du Maccabi Petach-Tikva a terminé 3e du championnat israélien la saison passée.

Dans un communiqué publié par l’ESTAC, on apprends que « le club tout entier lui souhaite bon vent et pleine réussite dans son nouveau projet et suivra avec attention l’évolution de ce garçon atypique et attachant. »

Avant lui, un autre joueur français Mickael Marsiglia (OM, Strasbourg) a évolué à Petah Tikva – et il avait apprécié sa qualité de vie en Israël.

Petah Tikva a pour ambition l’une des deux premières places l’an prochain et un trophée national.

Par Greg Sulin – JSSNews