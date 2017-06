Six artistes français exposés à la Biennale Méditerranéenne de Sakhnin en Israël

Publié le : 21 juin 2017

Initiée par Belu-Simion Fainaru, conservateur et fondateur du Musée arabe d’Art Contemporain à Sakhnin, et par l’artiste israélienne Avital Bar-Shay, la troisième édition de la Biennale Méditerranéenne à Sakhnin qui démarre le 29 juin expose les œuvres de six artistes français : Adel Abdessemed, Yto Barrada, Nathalie Bikoro, Bouchra Khalili, Pierre Huyghe et Zineb Sedira.

“L’Art pour la paix”, c’est en cinq mots l’objectif de la Biennale Méditerranéenne de Sakhnin qui tend à promouvoir la paix par un dialogue artistique entre les communautés et les cultures favorisant l’éducation, la tolérance, le respect et la non-violence.

“Comment ré intéresser le public à l’Art ?”, “Quelle est la pertinence de l’Art dans nos sociétés contemporaines” : autant de questions posées par l’exposition qui se déroulera entre le 30 juin et le 30 décembre 2017 dans la vallée de Sakhnin, dans les localités de Misgav, Sakhnin, Arraba et Deir-Hanna.

Conçue comme un parcours artistique entre ces villes sur le thème “Out of place”, l’exposition pose la question de l’identité, du temps, de l’individualité et de l’espace géographique, interroge sur l’interdépendance des personnes, des communautés et cultures locales dans un monde globalisé. Hors les murs du musée, l’exposition s’intègre dans l’espace urbain qui devient lui-même musée.

Parmi les nombreux artistes exposés, 6 français présentent leurs œuvres : l’artiste franco-algérien Adel Abdessemed représenté par la galerie Dvir de Tel Aviv et dont les œuvres ont été exposées dans de nombreux musées et galeries à travers le monde dont la Biennale de Venise ou le Centre Georges Pompidou à Paris, la photographe franco-marocaine Yto Barrada, dont le travail a été exposé à la Galerie du Jeu de Paume à Paris et à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, l’artiste franco-gabonaise Nathalie Bikoro, emblématique de l’art progressiste africain, l’artiste franco-marocaine Bouchra Khalili dont le travail porte surtout sur le dialogue et le partage entre les minorités, le vidéaste et designer Pierre Huyghe, récompensé du prix spécial du jury à la Biennale de Venise en 2001 et exposé au Centre Pompidou à Paris ou à la Tate Modern à Londres et enfin l’artiste française Zineb Sedira dont le travail porte principalement sur la transmission de la mémoire, l’immigration et la guerre d’Algérie.

Par JSSNews