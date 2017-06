Yaïr Lapid: « nous ne rejoindrons pas une coalition de gauche pour faire tomber Netanyahu »

Publié le : 25 juin 2017

Le député Yair Lapid (Yesh Atid), dont le parti est en hausse de popularité, a déclaré samedi qu’il ne «rejoindrait pas un bloc de gauche» pour essayer de faire tomber le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu.

Dans une interview accordée à Arutz2, Lapid a déclaré: « Je n’empêcherai pas la gauche de former un bloc, si c’est ce qu’il veut faire. Nous ne sommes pas avec eux, nous sommes au centre, et nous ne formerons pas un bloc avec eux. »

En ce qui concerne la possibilité de se joindre à l’ancien ministre de la Défense Moshe Ya’alon et à l’ancien chef d’état-major, Gabi Ashkenazi, Lapid a déclaré: «Je parle avec des gens de l’ensemble du spectre politique. Je parle à Yitzhak Herzog (Union sioniste) Et nous avons beaucoup en commun, y compris notre vision du monde. C’est quelqu’un que j’admire beaucoup, et nous continuerons à parler ensemble des élections « .

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews