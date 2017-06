Décès du « bébé cadum » juif et résistant français, survivant de la Shoah

Publié le : 26 juin 2017

Maurice Obréjan est décédé à l’âge de 92 ans, il est devenu célèbre pour avoir été le premier « Bébé Cadum », en 1925. Ce qui est moins connu, c’est qu’il était un Juif français déchu de sa nationalité qui était entré dans la résistance à l’âge de 17 ans puis arrêté et déporté avec toute sa famille en 1942.

Il fut le seul de sa famille à avoir survécu à la déportation.

Il a été décoré à plusieurs reprise pour ses actions au sein de la résistance.

En 2010, il avait déclaré : « Mes parents m’ont inscrit au concours parce que tout le monde disait que j’étais un beau bébé. La chance a fait le reste. Même en déportation, mes compagnons d’infortune m’appelaient Bébé Cadum. Malgré les circonstances, j’étais la star… ».

Pour raconter sa vie, il a écrit un livre, « Un homme trois fois Français » (éditions du Petit Pavé).

Son éditeur a écrit sur son site en hommage à ce héros : « Une histoire qui échappe à la règle générale : celle d’un petit garçon qui a été le plus beau bébé de France, le bébé Cadum des années 30 qui souriait avant la guerre sur nos panneaux d’affichage.

Et on imagine mal que ce bambin qui a fait sourire la France entière ait pu un jour être le numéro 178177 d’un camp de la mort, au temps de l’holocauste ».

Par koide9enIsrael – JSSNews