Le leader musulman qui fait référence à la Torah

Publié le : 26 juin 2017

Avant mon voyage à Istanbul, en Turquie, j’étais un peu sceptique quant à ce que serait le voyage. Istanbul a toujours été une ville de conquête, de l’Empire byzantin aux Romains, à l’Empire ottoman, la Turquie a une place unique dans l’histoire et Istanbul était le noyau. Autrefois connue sous le nom de « Constantinople », Istanbul est un site de beauté mais aussi de beaucoup de trafic. Actuellement 17 millions de personnes vivent à Istanbul entre les rives européenne et asiatique de la Turquie ; c’est le double de la taille de la population de l’État d’Israël. L’objectif de notre projet était d’être les invités du réseau d’A9 TV, qui ne m’a pas seulement interviewé sur leur principale émission de télévision principale et nous ont accueillis à un somptueux dîner du Ramadan de 760 invités, mais qui nous ont également exposés à la riche histoire et à la vie de la ville.

Notre premier jour a commencé un peu après notre arrivée à notre hôtel depuis l’aéroport avec le tour du Palais de Dolmabahçe, les quartiers opulents de nombreux sultans de l’Empire ottoman. Les portes du palais étaient les couloirs à la riche histoire et géographie d’Istanbul : la Porte du Sultan (Saltanat Kapısı), la Porte du Trésor (Hazine-i Hassa Kapısı) et la Porte du Bosphore. Nous avons également eu droit à une visite guidée du célèbre Bosphore, une visite en bateau du détroit du Bosphore, ainsi qu’à une visite du musée juif Neve Shalom de Turquie.

Après avoir terminé l’exploration de la vieille ville, nous nous sommes orientés dans une direction plus sérieuse, vers la communauté juive d’Istanbul. Bien que nous ayons été prévenus des précautions de sécurité strictes qu’ils ont prises, les voir dans le moment nous a ramené aux atrocités commises contre les juifs européens. En entrant dans la Synagogue d’Etz Ahayim (Arbre de la Vie), l’une des seules synagogues actives à Istanbul, nous avons dû remplir les mesures de sécurité appropriées pour entrer. Par exemple, on les a appelés à l’avance à propos de notre visite et nous avons dû remettre nos passeports et leur montrer d’autres documents pour vérifier qui nous étions. Une fois que nous avons pu accéder à la synagogue, nous avons pu sentir la fierté des confrères. Selon une tradition sépharade, le service était magnifique et les membres de la synagogue étaient un mélange de Turcs et d’Israéliens travaillant à Istanbul. Rencontrer ces personnes et voir leur lieu de culte était une expérience incroyable.

Rencontrer Adnan Oktar, le fondateur du Mouvement pour la culture de la paix et de la réconciliation et du réseau A9 TV, était une expérience en soi. Un homme de grand respect et d’intelligence, Oktar nous a accueillis à bras ouverts lorsque nous sommes arrivés à son studio pour son émission en direct. Le sujet de discussion portait sur la négation de l’Holocauste et l’antisémitisme dans le monde musulman. Les invités à l’émission étaient le rabbin Avraham Sherman (ancien membre de la Cour suprême rabbinique d’Israël), le prêtre Todd William Kissam (de l’Église épiscopale du Maryland), le rabbin Yishai Fleisher (porte-parole international de la communauté juive d’Hébron, radiodiffuseur et chroniqueur israélien), et moi-même. Bien que nous soyons tous issus de milieux différents, nous avons tous pu être liés les uns aux autres au niveau professionnel et personnel.

Comme on peut le voir à partir de la vidéo en ligne, la diffusion en direct a eu un ton sérieux et les conversations ainsi que les autres invités étaient très intéressants. Tout en parlant de l’unification de Jérusalem et de la Journée de Jérusalem, j’ai été très heureuse d’entendre la réponse d’Adnan Oktar lui-même. Un homme qui était véhément contre le nombre net de morts massives commises par les nazis contre le peuple juif, il y a dix ans, Oktar a changé son fusil d’épaule, déclarant dans son livre The Holocaust Violence : « Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont soumis les Juifs européens à une cruauté indiscutable et impardonnable. Ils ont humilié, insulté et avilié des millions de civils juifs, les forçant à quitter leurs maisons et les asservissant dans des camps de concentration dans des conditions inhumaines… Certainement, les Juifs, dont 6 millions sont morts dans des camps de concentration, étaient les pires victimes de la barbarie nazie. »

Après avoir entendu ma conversation sur notre capitale éternelle et unifiée Jérusalem, Adnan Oktar a réaffirmé ses déclarations antérieures, puis certaines encore. À ma grande surprise, il a non seulement parlé de la connexion du peuple juif à notre capitale ainsi qu’à notre patrie historique, mais a également déclaré avec une citation du Coran et de la Torah qu’Allah avait donné la Terre d’Israël au peuple juif. Le grand courage avec lequel la déclaration a été énoncée, en particulier dans le monde islamique, était monumental.

Réfléchissant sur tout le voyage, j’apprécie le moment incroyable qu’Adnan Oktar et son réseau A9 TV nous ont fait vivre ainsi que toutes les personnes formidables que nous avons pu rencontrer. Que ce soit par ses plus de 300 livres ou par son programme télévisé, Oktar mérite beaucoup de respect pour son travail et son dévouement dans la lutte contre la négation de l’Holocauste et l’antisémitisme dans le monde musulman et dans le monde. Lui et son mouvement ont choisi de défendre ce qui est juste, de ne pas se plier aux menaces et aux critiques des militants extrémistes. Je tiens à le remercier personnellement et je lui souhaite un succès dans cette bataille courageuse. J’ai hâte de retourner à Istanbul et de rencontrer mes amis turcs, que ce soit ici ou l’année prochaine à Jérusalem, en Israël !

Par Jeff Seidel – JSSNews