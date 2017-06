Theresa May signe un accord de coalition avec un parti ouvertement pro-israélien

Publié le : 26 juin 2017

La Premier ministre britannique, Theresa May, a signé lundi un accord de coalition entre son parti, le Parti conservateur et le Parti unioniste démocratique d’Irlande du Nord (DUP), qui est considéré comme un parti pro-israélien.

Conformément à l’accord, le DUP soutiendra les projets de loi et les initiatives présentés par le gouvernement conservateur de May, lui accordant une majorité effective au Parlement. En échange, le gouvernement augmentera le financement en Irlande du Nord d’au moins 1 milliard de livres (1,3 milliard de dollars) au cours des deux prochaines années.

En 2012, le DUP a fermement condamné le mouvement de boycott irlandais contre les produits israéliens de Judée et de Samarie. Au début de 2014, il a demandé à la Police de l’Irlande du Nord d’enquêter sur la légalité des manifestations anti-israéliennes, et le 11 juin 2014, le parti a créé une association « Friends of Israel. »

Le 13 octobre 2014, le Parlement britannique a tenu un vote non contraignant sur la reconnaissance d’un Etat palestinien aux côtés de l’État d’Israël. Cinq des huit députés du DUP faisaient partie des douze qui ont voté contre la résolution, alors que les trois autres députés étaient absents.

Par Jack Philip – JSSNews