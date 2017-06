MadMac, ces génies de l’informatique qui dépannent les Mac et récupèrent les données perdues !

Publié le : 29 juin 2017

Voilà plus de deux ans que j’ai dans mes tiroirs mon ancien ordinateur: un MacBook Air. Il est rangé là. Et jusqu’à la semaine dernière, je ne pouvais rien en faire. Alors bien entendu, en 2 ans, j’ai racheté un Mac. Mais mon plus gros problème était d’avoir perdu tous mes fichiers sauvegardés (les photos, des documents administratifs, etc…). Et ce n’est pas sans avoir essayé de sauver mes données: j’étais prêt à payer très cher un informaticien chinois du XIIIème arrondissement parisien pour récupérer mon trésor. Mais en vain.

Mais ça, c’était avant !

Depuis, j’ai découvert des magiciens. Plus précisément, une société spécialisée dans le dépannage Mac :MadMac-informatique!

En un simple coup de fil, j’ai vérifié qu’ils pouvaient peut-être travailler sur mon MacBook. Deux heures plus tard j’étais chez eux, en plein cœur de Paris. En fin de semaine, je suis venu récupérer mon Mac, qui fonctionnait de nouveau – ainsi que toutes mes données qui étaient sauvegardées, à ma demande, sur un disque dur externe… Et le tout pour bien moins cher que ce que j’étais prêt à payer à mon réparateur du quartier chinois.

Ils m’ont aussi donner une explication probable à la panne (du jour au lendemain, impossible de rallumer l’ordinateur et impossible de sauver les données comme on pourrait le faire sur un PC).

Au final, mon fils a gagné un Mac (il était hors de question que je lui en achète un à 1500€) – et moi, j’ai sauvé nos souvenirs !

Par E. Levy – JSSNews