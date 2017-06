Reuven Rivlin: « l’Etat d’Israël est l’Etat de tous les juifs ! »

Publié le : 29 juin 2017

Le président Rivlin: «L’Etat d’Israël est l’Etat pour tout le peuple juif: l’unité du peuple juif doit toujours rester une aspiration importante des gouvernements d’Israël».

Le président Reuven Rivlin, aujourd’hui (jeudi), a publié une lettre ouverte à la suite d’un certain nombre de lettres et de messages reçus par le bureau du président sur la question des récentes tensions et désaccords entourant le mur occidental.

Le président a noté: «En tant qu’homme, j’avais l’habitude de marcher avec mon père au Kotel chaque année pour entendre le Shofar à la fin de Yom Kippour, à un moment où Jérusalem était sous le Mandat britannique. Je me souviens encore de l’arrivée dans ce quartier bondé de fidèles, tandis que parmi eux on voyait des policiers britanniques en uniforme. Le silence tendu fut finalement brisé par le cri du Shofar qui sonnait trop fort pour les policiers britanniques qui se sont immédiatement précipités pour faire taire le shofar. Immédiatement, ils étaient entourés par les fidèles. Pour moi, cet événement était un symbole de la foi éternelle de notre peuple. »

«Depuis lors, nous avons tous été impliqués dans la reconstruction de notre patrie. Au cours de ce processus, nous devons inévitablement faire face à des litiges difficiles parmi nous, des conflits à la fois pénibles et pourtant réels, fondés sur une véritable croyance. Néanmoins, nous devons nous souvenir que, au-delà des désaccords, nous sommes une seule famille et que tous les Juifs ont une place particulière dans leur coeur pour le Kotel, le dernier vestige de notre Temple sacré « .

Le président a conclu en soulignant: «L’État d’Israël est l’Etat de tous les peuples juifs et continuera à être fidèle à cet engagement. Nos camarades juifs de la diaspora ont un rôle important dans la construction de l’État d’Israël. Cela a toujours été ainsi, et continuera d’être ainsi. L’unité du peuple juif doit toujours rester une aspiration importante des gouvernements d’Israël « .

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews