9 ambassadeurs de l’ONU visitent Jérusalem !

Publié le : 3 juillet 2017

Les ambassadeurs représentant neuf pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Pacifique aux Nations Unies ont visité lundi le parc national Ir David (City of David) au sud de la vieille ville de Jérusalem, accompagné de l’ambassadeur israélien Danny Danon et du maire de Jérusalem, Nir Barkat.

Les ambassadeurs sont ici dans le cadre d’un du projet du Comité juif américain afin de mieux comprendre les défis géopolitiques et sécuritaires auxquels Israël est confronté.

Ils traverseront Israël, de la frontière nord et la région du sud, rencontreront le Premier ministre Binyamin Netanyahu et d’autres responsables gouvernementaux à Jérusalem et se rendront à Ramallah pour rencontrer le Premier ministre Hamdallah de l’Autorité palestinienne.

Ils visiteront également la zone industrielle israélo-jordano-palestinienne conjointe, qui fonctionne avec le soutien du gouvernement japonais.

Par Amaury Vuibert – JSSNews