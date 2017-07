Donald Trump veut sauver les bébés européens que les médecins pensent ne pouvoir guérir !

Publié le : 3 juillet 2017

Le président américain Donald Trump a parlé du cas de Charlie Gard, un enfant de 11 mois dont les parents ont été privés du droit de l’emmener aux États-Unis pour recevoir un traitement expérimental pour prolonger sa vie.

Le petit Charlie souffrait d’une maladie mitochondriale rare qui lui avait causé de graves dommages au cerveau. Ses parents, Chris Gard et Connie Yates, ont combattu les justice anglaise dans le but d’obtenir l’autorisation de le transférer vers les Etats-Unis, dans le but de tester un nouveau médicament pouvant le sauver.

Cependant, les médecins de l’hôpital pour enfant de Great Ormond Street à Londres, où Charlie a été traité, ont obtenu l’autorisation d’un tribunal pour mettre fin aux souffrances du bébé.

Le refus du droit des parents de tenter de sauver leur enfant a fait l’objet de critiques internationales.

Le président Trump a écrit sur son compte Twitter: « Si nous pouvons aider LittleCharlieGard, alors nous le ferons ! »

Trump a également fait référence à un appel du Pape François allant dans ce sens.

Par Jack Philip – JSSNews