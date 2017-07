Ehoud Olmert sort de prison. Le député arabe Basel Ghattas y entre.

Publié le : 3 juillet 2017

Evidemment, il n’y a aucun lien entre les deux hommes mais, hasard du calendrier, l’ex-député Arabe Basel Ghattas qui a été condamné à deux ans de prison pour traffic avec des prisonniers terroristes palestiniens dont certains responsables d’assassinats de civils israéliens, entre aujourd’hui en prison alors que Ehoud Olmert, l’ancien premier ministre en sort après avoir purgé un an et quatre mois de prison pour corruption. Avec une remise de peine, un an et quatre mois, c’est sans doute ce que purgera Basel Ghattas et pourtant son délit est tout de même beaucoup plus grave que celui de l’ancien premier ministre….

En avril, un tribunal israélien a condamné Basel Ghattas à deux ans de prison pour avoir aidé les terroristes dont certains condamnés pour meurtre, emprisonnés en Israël, en leur fournissant des téléphones portables, l’ex-député ayant été filmé à son insu par les caméras de sécurité installées dans la cellule…car l’homme n’est, en plus, pas très malin…

Pour avoir accepter de démissionner de son siège à la Knesset lors d’une négociation de plaidoyer, Basel Ghattas a bénéficié d’une peine réduite à 24 mois et une amende de 120 000 shekels (30 000 euros). Ce qui ne représente qu’une faible sentence compte tenu du délit commis par un député.

« J’ai agit en conscience donc je ne m’excuse pas. Pourquoi voulez que je m’excuse? Le juge m’a demandé de le faire et j’ai refusé. Je ne m’excuserai pas » a déclaré Basel Ghattas lors d’une interview récente sur Channel 2.

Rappelons ici que pour bénéficier d’une remise de peine, Ehoud Olmert s’était excusé. Bref nous sommes ravis que l’ancien premier ministre sorte de sa geôle mais nous aurions préféré une peine un peu plus lourde pour ce député.

Tel-Avivre – JSSNews