Pour le Premier Ministre indien, « Israël est un puit de lumière ! »

Publié le : 3 juillet 2017

Dans un entretien avec le journal en hébreu Israel Hayom, le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son admiration pour la nation juive et l’État d’Israël, et a fixé des objectifs pour son prochain voyage en Israël, mais a déclaré qu’il ne déménagerait que l’ambassade indienne à Jérusalem après la fin du conflit israélo-arabe.

« Je ne suis qui l’une des nombreuses personnes dans mon pays qui considère Israël comme un phare de technologie, comme un pays qui a réussi à survivre malgré toutes les catastrophes », a déclaré M. Modi. « Beaucoup d’inventions technologiques d’aujourd’hui ont été développées dans les universités et les laboratoires israéliens et ont aidé l’humanité dans son ensemble. Ces inventions comprennent les tomates cerises ainsi que divers dispositifs ».

« La façon dont vous avez changé votre pays souffrant de sécheresses continues en un pays qui exporte de l’eau, en un pays qui fait fleurir le désert, est tout simplement incroyable. »

« La relation entre nos pays a toujours été forte, et au fil des ans, elle est devenue encore plus forte. Notre relation en développement s’exprime par des visites plus fréquentes. Aucun Premier ministre ou président indien n’a jamais visité Israël avant notre visite de 2015 .

« Ma visite renforcera les liens anciens entre nos nations. Nos opinions partagées doivent être exprimées par une relation dans tous les domaines. Je pense que cette année, en marquant 25 ans de relations diplomatiques, nous avons une excellente occasion de mener nos relations à un niveau encore supérieur. »

En ce qui concerne l’attitude de l’Inde à l’égard des Israéliens aux Nations Unies: « Notre position à l’ONU est décidée par le sujet spécifique en discussion. Chaque sujet est différent et nous décidons en fonction de notre système de valeurs. »

Modi a également déclaré qu’il avait l’intention de visiter Jérusalem, mais lorsqu’il a demandé s’il déplacerait l’ambassade indienne dans la capitale d’Israël, il a refusé.

« L’Inde soutient tous les moyens de trouver une solution mutuellement acceptable pour les problèmes actuels, y compris celui de Jérusalem. En ce qui concerne l’ambassade indienne, nous prendrons une décision seulement après que les deux parties se soient entendues sur Jérusalem ».

Par Déborah Cohen – JSSNews