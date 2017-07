Israël: jusqu’à 47°C à la mer morte et à Tibériade !

Publié le : 4 juillet 2017

Israël subit actuellement une vague de chaleur extrême, avec des températures très élevées observées dans tout le pays. Dans certaines régions, les températures approchent des valeurs extrêmes comme par exemple 47 degrés dans la vallée du Jourdain, Beit She’an, la Mer Morte et l’Arava (à 15h, ce mardi).

Dans la région de Tel Aviv, les températures se situent autour de 32-33 degrés mais avec l’humidité, le ressentit est autour des 40 degrés.

La chaleur est si intense que, par principe de précaution, les exercices d’entraînement des Forces de Defenses israéliennes de lundi ont été annulées par crainte de coups de chaleur ou de déshydratation des soldats.

Toutes les précautions sont également prises pour le concert de Britney Spears de ce soir.

Magen David Adom a publié des instructions spéciales et a exhorté les spectateurs de rester à l’ombre et d’apporter l’eau et de l’écran solaire.

Par Tel-Avivre – JSSNews