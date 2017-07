Naftali Bennett réduit le coût des programmes para-scolaires pour les enfants de kita Alef et Bet

Publié le : 4 juillet 2017

Le ministère de l’Education appelle les municipalités locales à adopter un programme parascolaire publié aujourd’hui par le ministère, conformément aux décisions du gouvernement selon laquelle, à compter de septembre 2017, le ministère de l’Éducation subventionne le programme « Nitzanim ».

Les programmes parascolaires subventionnés par le ministère de l’Éducation accordent des heures de soutien scolaire aux élèves de CP et CEI (kita Alef et Bet), entre la fin des cours (vers midi en général) et jusqu’à 16h.

Le prix du programme est de 650 shekels par mois.

Le ministre de l’éducation Naftali Bennett a déclaré que « ces programmes vont entraîner des économies considérables pour les familles, de l’ordre de plusieurs centaines de shekels par mois. C’est une excellente solution pour les parents qui ont besoin de travailler l’après-midi, avec la certitude que leurs enfants étudient studieusement à l’école. »

Depuis son arrivée au Ministère de l’Education, Naftali Bennett fait un travaille formidable: des études plus sionistes que jamais, et moins chères que jamais.

Par Dan Birenbaum – JSSNews