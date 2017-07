10,000 sportifs du monde entier arrivent en Israël pour la 2è. plus grande compétition de la planète !

Publié le : 5 juillet 2017

Les 20èmes Jeux de Maccabiades, connus sous le nom de «Jeux olympiques juifs», s’ouvriront jeudi avec un record de 10,000 athlètes venus de 80 pays. Les Maccabiades sont le deuxième plus grand évènement sportif de la planète, après les Jeux Olympiques, en terme de compétiteurs.

Le début des jeux sera marqué avec une cérémonie d’ouverture au stade Teddy à Jérusalem. Environ 30,000 personnes sont attendues pour l’ouverture, et elles seront télévisées à l’échelle internationale (Arutz 2, I24News).

Quarante-trois sports seront représentés aux jeux de cette année. Les plus grandes délégations proviennent d’Israël et des États-Unis: Plus de 1 000 athlètes représenteront les États-Unis dans les compétitions.

La compétition accueillera quatre médaillés d’or olympiques: le nageur Anthony Ervin, le nageur Jason Lezak, ainsi que Lenny Kreizelberg et Fabien Gilot. Ce dernier ne participera pas aux compétitions de natation, mais sera en Israël pour la cérémonie d’ouverture. Gilot porte Israël dans son cœur et sur son corps: il porte un tatouage en hébreu signifiant « je ne suis rien sans vous ». Autre personnalité bien connue de la communauté juive de France – et que l’on attendait pas forcément ici: Jonathan-Simon Sellem. Ce représentant élu des français d’Israël (conseiller-consulaire) participera à la compétition de Hand-Ball sous le maillot de l’équipe de France.

Très fier et heureux de vous annoncer ma sélection officielle en équipe de France de #Handball, pour les prochains matchs #Maccabiah2017 pic.twitter.com/LINf7qagFd — Jonathan-S. Sellem (@JSSellem) July 5, 2017

Notons par ailleurs que les sélections sont reconnues par le Comité International Olympique et que chaque sélection est reconnue officiellement par les fédérations nationales et internationales.

Les catégories de compétition sont: Jeunesse, Open, Masters et Paralympiques.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews