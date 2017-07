Rapport officiel: jamais il n’y a eu aussi peu de juifs dans les synagogues de Grande-Bretagne

Publié le : 5 juillet 2017

Le Royaume-Uni a le plus grand nombre de synagogues dans son histoire, mais l’adhésion à ces institutions est la plus faible qu’elle ait été depuis des décennies, selon un rapport récemment publié.

Dans le rapport intitulé «Synagogue au Royaume-Uni en 2016», l’Institut de recherche sur les politiques juives compte 454 maisons de culte juives avec une composition combinée de moins de 80 000 ménages, ont écrit les auteurs du rapport.

Un chiffre en baisse de 20% par rapport à 1990 (100.000 ménages à l’époque).

Au Royaume-Uni, où vivent environ 250.000 juifs, de nombreuses synagogues emploient un système de membres où les fidèles qui y prient paient régulièrement des honoraires pour les activités et l’entretien de leur maison de culte.

Le plus grand groupe de membres est issu d’institutions orthodoxes, représentant 53% de l’effectif total, selon le rapport. En 1990, l’adhésion aux synagogues orthodoxes représentait 66% du total.

Les réformistes et libéraux, respectivement 19 et 8% en 2016, ont légèrement augmenté au cours de cette période.

Les auteurs du rapport soutiennent que les raisons du déclin ne sont que partiellement liées à l’assimilation et s’expliquent principalement par les forces démographiques – une baisse générale du nombre de ménages juifs qui existent au Royaume-Uni.

Les trois quarts de toutes les synagogues du Royaume-Uni sont situées dans le Grand Londres et dans les régions adjacentes du sud du Hertfordshire et du Sud-Ouest de l’Essex, et 11% sont situés dans le Grand Manchester.

Par Jack Philip – JSSNews