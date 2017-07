Au Tel-Aviv Comedy Club, un arabe, un métis et un ashkénaze séduisent le public !

Publié le : 7 juillet 2017

Puisque le proverbe dit que les juifs sont les cousins des arabes, alors on peut dire que le Tel-Aviv Comedy Club (1ère édition) est un parent du Marrakech Comedy Club. Ici en Israël, le décors du Cinema City de Glilot est moins beau que les ruines qui accueillent les copains de Jamel Debbouze. Et ici en Israël, on met également l’accent sur des jeunes locaux, comme Judith Mergui – qui a par ailleurs été l’une des plus drôles artistes de la soirée – alors qu’au Maroc, à ma connaissance, seules des stars sont sur scène !

Pour cette toute première soirée de Gala du Tel-Aviv Comedy Club, de grands noms étaient à l’affiche. Parmi eux: Elie Semoun, Bérangère Krief, Sacha Judaszko, Waly Dia ou encore Majid Berhila. Et si ces trois derniers artistes (dans l’ordre, un ashkénaze, un métis franco-sénégalais et un arabe musulman) ont tenus des prestations excellentes et parfois hilarantes, le public regrettera sans doute la prestation déprimante de la pourtant talentueuse Bérangère Krief (qui testait là deux sketchs de son futur spectacle). Quant à Elie Semoun, ses fans ont apprécié son style – mais il n’a pas brillé outre mesure.

De belles réussites donc, des petites déceptions, des couacs dérangeants pour les comédiens plus que pour le public (sons et lumières), et des jeunes talents (comme ce comédien Suisse dont malheureusement le nom m’échappe mais qui gagne à être connu). Et la traditionnelle demande en mariage de spectateurs (ici, Nathan à Pamela) – à la manière de la demande en mariage faite il y a quelques années, lors du concert de Patrick Bruel à Tel-Aviv.

Notons également la toute première performance honorable de Sébastien Goeta (qui a remporté un concours pour participer à ce show) et la chanteuse Larusso qui reprendra son tube « tu m’oublieras) en fin de spectacle. Un autre jeune, David Smadja, est également monté sur scène avec un sketch musical et artistique – et malgré son énergie, il lui faudra encore travailler pour trouver la formule qui fera vraiment rire le public.

Bilan de cette première session : une soirée agréable. Et si le show n’avait pas commencé avec une heure de retard, aucun doute que tous les spectateurs seraient restés jusqu’à la fin dans la salle. Mais on ne retiendra que le meilleur et le plaisir d’accueillir en Israël des comiques talentueux et doués, qui plus est non-juifs, comme Berhila et Dia. Une délectation pure pour le public, qui redemandera encore certainement ces artistes lors de l’édition de l’année prochaine.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews