Médicaments sans gélatine de porc et sans cochenille: essayez la pharmacie en ligne !

Publié le : 7 juillet 2017

Depuis le 1er janvier 2013, les pharmaciens établis en France peuvent vendre des médicaments sans ordonnance sur Internet (aspirine, homéopathie, sirop pour la toux, etc.). Une révolution dans le monde du paramédical – pour le plus grand plaisir des consommateurs qui n’ont désormais plus besoin de sortir de chez eux pour se soigner… Et qui n’ont plus à faire leurs emplettes sur des sites étrangers parfois douteux !

Vente de médicaments sans ordonnance ou produits et soins para-pharmacies, on peut retrouver sur Internet les plus grandes marques de soins pour les bébés, le visage, les cheveux ou encore des soins pour la peau ou le corps. Et les catalogues se renouvellent sans cesse pour apporter un service maximum et irréprochable.

Pour les clients juifs (et musulmans), on peut même trouver dans une pharmacie en ligne les plus importantes de France (en termes de produits répertoriés et de clients), toute une gamme de produits certifiés sans gélatine de porc et sans cochenille !

Selon une enquête de l’institut Harris, « l’attractivité des prix et la garantie de la qualité et de l’origine des produits » émergent comme les principaux facteurs d’incitation à l’achat de médicaments sans ordonnance sur Internet… Et il suffit de ne passer que quelques minutes sur le site d’une pharmacie en ligne pour s’en rendre compte !

Par JSSNews