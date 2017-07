Trouver un médecin de garde, peu importe où vous êtes en France ? Un clic suffit !

Publié le : 7 juillet 2017

Vous habitez la campagne perdue et votre enfant à 40°C de fièvre à 2 heures du matin…

Vous vivez en banlieue d’une grande agglomération et vous ne vous sentez pas bien – mais ne voulez pas alerter le SAMU ou les pompiers « pour si peu… »

Vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, ou dans une autre grande ville… Et vous ne savez pas qui est le médecin de garde dans votre arrondissement ?

Il n’est pas aisé de trouver les numéros existants et les horaires de fermetures des professionnels de santé. Pour cela, un site internet, simple et clair, vous permet désormais de trouver un praticien à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Il suffit de rentrer le nom de votre ville ou votre code postal, et tous les médecins de garde de votre région apparaissent. Vous n’avez plus qu’à appeler le docteur, qui arrivera chez vous en général dans les 2heures. Et si les honoraires sont plus élevées la nuit, il n’en demeure pas moins qu’ils restent couverts par l’Assurance Maladie).

Plus de panique donc: un simple clic sur vosdocteurs.com suffit !

Par JSSNews