Pour condamner une attaque terroriste, le Consulat de France à Jérusalem en perd son arabe…

Publié le : 15 juillet 2017

Le Consulat de France à Jérusalem, farouche activiste pro-palestinien, publie tous ses communiqués en trois langues : français, hébreu et arabe.

Tous, vraiment ?

Hier, après l’ignoble attentat terroriste commis par des Arabes israéliens contre 5 policiers israéliens au cours duquel 2 policiers d’origine Druze ont perdu la vie, le Consulat a publié le communiqué suivant de sa hiérarchie.

Attaque à Jérusalem – déclaration de la porte-parole du Quai d’Orsay :

« La France condamne l’attaque perpétrée ce vendredi à l’arme automatique dans la vieille ville de Jérusalem, qui a coûté la vie à deux policiers israéliens.

Nous présentons nos condoléances aux proches des victimes.

Le recours à la violence, sous toutes ses formes, est inacceptable et va à l’encontre de la recherche de la paix. Dans un contexte d’accroissement des tensions notamment dans la partie occupée de Jérusalem, la France appelle l’ensemble des parties à s’abstenir de tout acte ou déclaration de nature à aggraver ces tensions. »

« Attentat perpétré » : par qui ? Notez que le Quai d’Orsay évite soigneusement de dire qui sont les auteurs de l’attentat. Le communiqué évite même les mots attentat et terrorisme, car il est de coutume que pour une certaine France antisémite, lorsque les attentats sont dirigés contre les juifs israéliens, ce sont des « attaques ».

Mais il y a plus grave …

Le communiqué – fait exceptionnel – n’a été publié ni en hébreu ni en arabe, pour ne pas froisser ceux que le Consulat de France à Jérusalem déploie mille égards pour courtiser, séduire, et inciter à haïr Israël au lieu d’apaiser le conflit, et s’obstine à décrire comme un occupant illégal, en totale contradiction avec le droit international et les traités signés dont les diplomates ont un grand mépris.

Certes le Consulat de France à Jérusalem condamne l’attaque, mais il le fait de telle sorte que les Arabes palestiniens ne l’apprennent pas.

Nous sommes dans le domaine du double langage le plus pervers de la part des fonctionnaires de l’Etat français, en exacte symétrie avec le double langage de Mahmoud Abbas, qui en anglais appelle à la paix, et en arabe déclare : « nous ne laisserons pas les pieds crasseux des juifs souiller Jérusalem ».

Pourquoi cela n’est-il pas dénoncé dans un communiqué du Quai d’Orsay, monsieur le Consul de France à Jérusalem ?

Quelle répugnante hypocrisie. Quel bonheur qu’Israël soit devenue une super-puissance à qui la France ne peut plus nuire.

© Christian Larnet pour Dreuz.info – JSSNews