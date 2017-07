En voyage à Marrakech, je suis les conseils d’une expatriée pour dénicher les meilleurs restaurants !

Publié le : 15 juillet 2017

Après 20 ans sans avoir mis les pieds au Maroc, me voici de nouveau sur les terres de mes parents… Les terres où mes soeurs et frères sont nés. Et si le Maroc d’aujourd’hui a légèrement évolué en 20 ans, il y a une chose pour laquelle tout est complètement différent: la nourriture !

Pas facile de faire en tri entre ces petits bouis-bouis qui ne payent pas de mine mais qui sont pourtant parfois excellent…. Pas plus facile de choisir parmi les restaurant gastronomiques qui offrent tous des menus gargantuesques – mais dont le résultat n’est pas toujours à la hauteur.

J’ai donc décidé de faire confiance à une expatriée française qui habite depuis plus de 10 ans au Maroc, pour me laisser guider et trouver le meilleur restaurant Marrakech.

Visiter le site internet, choisissez ce qui ressemble à vos envies… Et laissez vous porter vers l’Olivier, le Saadi où encore à La Cour des Lions.

Tous les restaurants, toutes les adresses, ont été validées et vérifiées – et aucune mauvaise surprise n’est possible.

Bon voyage et bon appétit !

Par JSSNews