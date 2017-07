Quelle belle voiture louer pour son mariage ?

Publié le : 16 juillet 2017

Le concept va en faire rêver plus d’un… louer, une heure ou une journée, une voiture ancienne ou mythique pour promener des mariés et donner encore plus de charme et de magie à une journée inoubliable.

Conduire une Bentley Mark VI, une Rolls Silver Wraith, une Excalibur où même la magistrale Rolls Royce Phantom devient donc possible, au moins le temps de quelques heures, que ce soit à Paris ou sur la French Riviera…

Plutôt qu’arriver à la mairie en citadine où même avec une simple décapotable, faire sensation avec une belle voiture marque non seulement les invités, mais aussi les mariés. Plusieurs facteurs sont toutefois à prendre en compte: prix, saison et modèle. Voici nos conseils pour louer une belle voiture pour un (son) mariage.

Si la cérémonie offre une ambiance romantique et élégante, plusieurs choix s’offrent à vous. Optez soit pour une voiture de luxe, de type Bentley Mark VI ou Rolls Silver Wraithe. Mais si vous comptez vraiment impressionner la galerie, une Excalibur – tout comme la merveilleuse Rolls Royce Phantom pourraient être le choix le plus harmonieux.

Si votre mariage dispose d’une atmosphère clinquante, faites-vous plaisir avec une Ferrari Modena Spider, ou une Lamborghini Huracan. Vous pouvez jouer cette carte jusqu’au bout avec une Aventador Roadster. Un mariage orienté campagne et nature sera combiné avec une voiture plus rétro. Une Bentley S2 ou S1 sont des modèles qui s’accordent parfaitement à cette thématique.

Enfin, n’oubliez pas… Vous avez envie de faire une arrivée remarquée, ne vous embarquez pas dans une décoration trop encombrante. La carrosserie et les jantes rutilantes, posez juste un beau bouquet de fleurs fraîches sur la plage arrière pour la petite touche de couleur. Et le tour est joué !

Par JSSNews