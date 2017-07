Netanyahu en Hongrie pour signer des accords bilatéraux

Publié le : 17 juillet 2017

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a atterri à Budapest, en Hongrie, lundi soir, où il rencontrera le Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses ministres dans son gouvernement. Ils signeront un accord culturel bilatéral et des déclarations d’intention concernant la coopération en matière d’innovation et de technologie.

L’accord culturel permettra un financement réciproque des évènements culturels. Des dizaines de spectacles israéliens se déroulent annuellement en Hongrie grâce à l’accord permettant ainsi à des artistes et réalisateurs, entre autres, d’aller en Hongrie et d’exposer au public hongrois à la culture israélienne.

La déclaration d’intention concernant l’innovation et la technologie conduira à une coopération étroite entre l’Autorité de l’innovation d’Israël et ses homologues hongrois et fera progresser les start-ups israélo-hongroises. L’objectif de l’accord est de promouvoir la coopération entre les gouvernements, y compris dans le secteur privé, en mettant l’accent sur les véhicules autonomes.

Le Premier ministre Netanyahu rencontrera également le président hongrois Janos Ader dans le palais présidentiel et s’adressera à une réunion des chefs de gouvernement.

Le Premier ministre Netanyahu et le Premier ministre hongrois Orban participeront à un forum économique spécial avec des représentants de dizaines d’entreprises israéliennes et de plus de 100 entreprises hongroises afin de renforcer les relations économiques.

C’est la première visite d’un Premier ministre israélien en Hongrie depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

Par JSSNews