France: des fêtes d’anniversaires originales et créatives pour les enfants…

Publié le : 17 juillet 2017

Organiser l’anniversaire de ses enfants relève pour beaucoup de parents, d’un vrai casse-tête. Avant l’âge de la Bar Mitzva (13 ans) ou de la Bat-Mitzva pour les filles (12 ans), les jeunes d’aujourd’hui veulent déjà un avant-goût d’une grande fête… Après, 13 ans, ils veulent « une soirée qui déchire. »

Oui mais voilà… Il faut trouver une animation d’anniversaire organisée par des gens assez sérieux, pas trop cher, et qui savent gérer au moins une dizaine de petits monstres avec un sur-plein de vitamines !

Et parmi les goûters qui ont le plus séduit de mon fils cette année, il y avait… « le savant fou ! » :Un Savant sonne à la porte ! Étonnement et satisfaction garantis! Un animateur déguisé et aux cheveux ébouriffés vient faire découvrir aux enfants les mystères et les phénomènes de la nature : les enfants peuvent créer ensemble des vagues, des tornades, utiliser la pression de l’air pour faire de la « magie » et même fabriquer un véritable éclair !

Mais c’est un autre thème que nous avons essayé au sein de la rédaction pour satisfaire l’enfant d’un de nos journalistes parisiens: la fête « Découverte extra-terrestre ».

Ce goûter d’anniversaire pour les enfants de 7 à 12 ans mérite le détour : un voyageur des confins de l’univers vient de sonner à la maison ! Il raconte son histoire et comment il sait utiliser le feu pour faire fuir les créatures du cosmos, puis chacun peut goûter de la vraie nourriture d’astronaute !

Mais le gâteau d’anniversaire a été volé ! Le coupable ne pourra pas échapper au verdict des UV détecteurs de gourmand… l’extra-terrestre est pris au piège ! Une fête anniversaire enfant pleine de surprises.

Au final, le petit et ses amis ont passé une après-midi mémorable… amusante et scientifique ! Un vrai bonheur pour un petit garçon qui ne rêve que de devenir le prochain Thomas Pesquet !

Par Greg Sulin – JSSNews