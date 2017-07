France: la vie sauve grâce à des… stores bannes !

Publié le : 18 juillet 2017

Il y a quelques jours, la France souffrait d’un énorme coup de chaud. Dans les cafés comme dans les maisons de retraites ou aux marchés, on ne parlait plus que de cette « canicule » – et les sites internet humoristiques publiaient leurs fameux faux-articles sur le nombre de décès à venir.

Mais c’est l’histoire d’une vie sauve qui marque l’actualité… Où même de deux vies sauves !

Dans un village du sud de la France, la famille Bertrand déjeunait sur la terrasse de leur pavillon quand l’heure de la sieste a sonné ! Le père, Denis, part donc se coucher à l’étage, côté rue de la maison. Les grands enfants, partent se promener avec leurs compagnes, et la mère… Débarrasse la table tandis que la grand-mère et le chien restent dehors et se promènent dans le jardin. Il est 13heures, il fait 35°C. Et il n’ a pas une once d’ombre !

Pendant que la mère nettoie les couverts, des verres tombes de ses mains et la coupe aux pieds. Elle monte donc se soigner dans la salle de bain. Sans pouvoir vérifier que sa propre mère se porte bien et n’a pas besoin d’aide.

Et c’est le drame. Assommée par la chaleur, la mamie s’effondre. Le chien aboie mais personne ne réagit. Plus les minutes passent, plus l’état de la grand-mère empire. Doué d’une intelligence rare, le labrador attrape la grand-mère par sa robe et la tire jusqu’au seul point d’ombre, situé sous un store banne ! Un acte qui sauvera la vie de « Mamie Lucie » !

De fait, après être redescendue dans le salon, la mère de famille constate que le chien aboie toujours plus et tape sur la véranda avec ses pattes. Elle réalise alors que mamie Lucie est inconsciente.

La suite, c’est les pompiers qui la raconte:

« Nous sommes arrivés sur place et avons constaté une grave déshydratation de la victime. Si elle était resté 5 minutes de plus au soleil, les dégâts auraient été irréversibles. Alors quand nous avons apprit, après le réveil de mamie Lucie, qu’elle s’est effondrée au milieu du jardin et que le chien l’a tiré sur 10 mètres jusqu’à l’ombre, nous avons conseillé à la famille de donner une belle récompense à Aldy. Il n’y avait qu’à voir les déchirure sur les vêtements de la victime pour voir les efforts donnés par le chiens, qui s’y est prit à plusieurs reprises, pour tirer sa maîtresse hors du danger. »

Par JSSNews