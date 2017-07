Voiture neuve ou occasion à Boulogne ? Enfin un site avec des véhicules à prix abordables !

Publié le : 20 juillet 2017

Que ce soit une Smart Fortwoo, une Renauld Clio ou une Peugeot 508, un site Internet dont l’agence est basée à Boulogne-Billancourt, permet à chacun de trouver son trésor: voiture neuve et occasion !

L’agence derrière ce site internet est spécialisée dans la vente de véhicules d’occasions toutes marques à des prix défiants toute concurrence ! Implantée depuis de nombreuses années sur la région parisienne, elle est à votre disposition pour faire de vos ventes ou vos achats une transaction aussi simple qu’efficace.

Vendeur de voiture occasion à Boulogne !

Tous les véhicules proviennent de concessions, loueurs, sociétés et particuliers. Tous sont vérifiés et examinés et bénéficient d’une garantie allant de 2 mois à 2 ans !

Quant aux tarifs : ils sont 20% à 30% moins chers que ceux des professionnels et 15% plus intéressants que ceux les particuliers – avec le même service que chez un concessionnaire.

Enfin, le site propose également un espace où vous pourrez mettre en vente votre propre véhicule !

Par JSSNews