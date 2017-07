Israel est devenu le Portique de Sécurité du Monde démocratique

Publié le : 23 juillet 2017

A force d’être plus royaliste que le roi on en oublie des principes évidents et on regarde dans le vide. N’importe quelle démocratie aurait condamné la « truie », pardon pour les truies, qui a élevé son fils terroriste dans la haine pour simple fait d’apologie d’actes de terrorisme. (On la voit féliciter son fils après qu’il ait massacré un Papi, une Mamie et leur fils, ce Chabat).Dans certains pays musulmans elle aurait été pendue. Et cela n’aurait choqué personne.

Avant les émeutes arabes et leur nouveau prétexte (les portiques), sur le mont du temple juif, il y a eu la mort de 2 Policiers Israéliens (Druzes) tués par 3 terroristes arabes. Avant ce massacre, il y a eu une incitation par l’Autorité Palestinienne qui venait de relever le salaire des terroristes de 23 millions de dollars annuellement. Et avant cette nouvelle incitation à la mort d’Israéliens par le Fatah d’Abbas, il y a eu une isolation des Palestiniens, pris en étau dans la nouvelle donne mondiale, où les USA, les Saoudiens, l’Egypte et les Israéliens ont formés une nouvelle alliance contre l’Iran, la Syrie d’Assad, le Qatar et le Yémen.

Les tribus égyptiennes qui contrôlent le Sinaï, venaient aussi de déclarer dans un fait très rare et inattendu, le Hamas, comme entité terroriste.

Mais avant tout cela, Trump venait d’effectuer une visite historique en Israël, en la soutenant comme jamais aucun Président Américain ne l’avait fait jusqu’à présent. Puis, autre visite historique, celle du 1er Ministre Indien, Modi, (1,2 milliards d’Habitants), qui n’a ni visité Abbas et ses sbires, ni même prononcé les mots Palestine/Palestiniens, une seule fois!

Le Qatar, sponsor numéro 1 des terroristes Palestiniens, qui met son argent noir au service de la propagande anti-israélienne, et qui se trouve du jour au lendemain coupé du monde arabo sunnite a donc sûrement commandité une fois de plus cette nouvelle violence à Jérusalem. Histoire de déplacer l’attention.

La Jordanie a aussi décidée de rajouter son grain de sel en honorant les 3 terroristes palestiniens, du mont du temple, dans leur minute de silence parlementaire, mais aussi en condamnant la mise en place de ces portiques de sécurité. La même Jordanie qui se servait de Jerusalem comme un dépotoir avant 67.

Focaliser l’attention sur le mont du temple, permet au Qatar de se sortir de son impasse avec les Saoudiens, cela permet également à l’Iran d’avancer ses pions plus discrètement, mais cela permet surtout aux Palestiniens de regagner l’attention des arabes (et leurs milliards de dollars), afin d’effectuer leur opération marketing habituelle : crier au pseudo génocide et à la désacralisation de leur soit disant lieux saints. Après tout l’Unesco, organe révisionniste officiel, venait de leur offrir sur un plateau en or, tous les lieux saints juifs en les effaçant des livres d’histoires.

C’est dans ce contexte bouillant, avec la défaite amorcée de Daech en Irak, la recrudescence des attentats en Europe, la radicalisation des Turques, et avec la menace permanente Iranienne et nord Coréenne, qu’Israël représente miraculeusement un havre de paix démocratique, où musulmans juifs chrétiens prient côte à côte, où tous les genres se mélangent et où l’économie défie toutes les règles. Au niveau Sécuritaire, Israël a déjoué les roquettes du Hamas avec Iron Dome, les tunnels terroristes avec des détecteurs ultra secrets, et les cyber attaques continuelles avec des unités capables d’empêcher les pires virus informatiques d’infecter nos ordinateurs ou nos infrastructures.

Les exploits Israéliens dans tous ces domaines sont en permanence copiés ou achetés par les démocraties qui s’arment des mêmes moyens pour faire face aux mêmes menaces. En ce sens Israël est devenu le portique de sécurité du monde démocratique. Si ce portique devait tomber, l’occident tomberait avec. Choisir de défendre Israël, c’est choisir de défendre les valeurs les plus élémentaires de nos démocraties : liberté de culte, liberté des femmes et des minorités, liberté d’entreprendre et droit de vote pour tous.

Se ranger du coté palestinien c’est justifier par tous les moyens leur terrorisme sanglant, leur haine, et leur envie même plus cachée de tuer des juifs. Pour eux, admirer Hitler en niant son génocide, tout en accusant Israël de « faire comme les nazis » relève de la même supercherie Arabe (et repris en coeur par leurs nombreux soutiens antisémites en Occident), que d’accuser un portique de sécurité protégeant les lieux saints d’être une agression contre ces mêmes lieux saints, tout en niant que c’est de ces mêmes lieux que les attaques terroristes sont survenues.

Par Manu – JSSNews