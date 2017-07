La peine de mort pour les terroristes !

Publié le : 24 juillet 2017

Pendant près de 20 ans ou j’ai servi dans les Forces de défense israéliennes dans une variété de postes, j’ai eu l’autorité et le devoir d’utiliser mon arme.

Je n’ai jamais osé considérer les implications opérationnelles et éthiques, et toujours distingué entre combattants et non-combattants. Je garde toujours à l’esprit que mes actions doivent être conformes à l’esprit et au code de déontologie des FDI, ainsi qu’au code général de l’éthique et de la morale en tant qu’humain et juif. Je prends souvent des risques pour protéger les idéaux moraux.

Mais qu’il n’y ait pas de confusion. Quand un terroriste brandit un couteau, se précipite dans un véhicule, porte un engin explosif ou pointe un pistolet sur nous, il ne mérite pas une once de pitié ou de considération. Un tel terroriste doit mourir, soit sur le terrain, soit condamné à la peine de mort. Une personne qui quitte sa maison dans le seul but de tuer, le cerveau lavé par le Hamas ou le Fatah, est un terroriste.

Depuis des années, nous essayons de maintenir notre pouvoir de dissuasion. L’Egypte et la Jordanie ont cessé tout acte d’hostilité depuis 1973. La Syrie a maintenant internalisé le coût de la défaite. En ce qui concerne les armées nationales, le sentiment de défaite est une émotion collective et nationale qui se manifeste dans l’incapacité d’une armée à combattre.

Toutefois, en ce qui concerne le terrorisme orchestré par le Hamas, le Hezbollah et d’autres organisations jihadistes, le sentiment de défaite est personnel. Nous devons veiller à ce que toute personne qui envisage de commettre une attaque terroriste soit pleinement consciente du résultat final pour eux et leurs familles.

Nous ne pouvons pas continuer à nous conduire comme si nous vivions en Diaspora, en cherchant une sympathie extérieure et un soutien pour chaque action. C’est précisément parce que nous avons subi l’Holocauste que nous devons maintenant agir. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner l’autre joue. Nous sommes un peuple vivant dans un État souverain et nous devons nous défendre.

La peine capitale pour les terroristes n’est pas seulement une peine pour les actes d’une personne, mais aussi une composante de notre dissuasion nationale. Un terroriste qui n’est pas tué au moment de l’attaque doit être humilié, tout comme les Américains l’ont fait au dictateur irakien Saddam Hussein. La peine pour une personne reconnue coupable de terrorisme doit être connue à l’avance pour tous. La méthode d’exécution: la pendaison ou la chaise électrique. En outre, un terroriste ne devrait pas pouvoir bénéficier de funérailles et sa maison devrait être détruite.

Parfois, aussi étrange que cela paraisse à certaines oreilles, nous devons nous lever et tuer, ou condamner à mort, afin que nous puissions continuer à vivre.

Par le Brigadier. Gen. (Res.) Zvika Fogel – Israel Hayom – JSSNews