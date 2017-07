Des membres d’Israel is Forever sont reçus à l’UNESCO

Publié le : 25 juillet 2017

Lundi 17 Juillet 2017 marque un tournant dans l’histoire des relations entre des représentants d’associations communautaires et l’Unesco. En effet, pour la première fois en France, une délégation d’une association juive, Israël Is Forever France a été reçue par des diplomates de l’Unesco.

L’entrevue s’est déroulée dans un contexte de haute tension entre les défenseurs de l’Etat d’Israel et l’Unesco, suite aux trop nombreuses résolutions de l’Unesco aboutissant à nier le caractère Juif des villes et sites saints dont la dernière en date du 7 juillet 2017 relative au caveau des Patriarches.

La délégation leur a remis une lettre visant à faire annuler ces résolutions concernant les villes de Jérusalem et Hébron.

Les membres d’IIF ont insisté sur le caractère extrêmement grave de ces derniers votes et sur la « complicité » de l’Unesco qui met au vote et fait avaliser des décisions uniquement politiques et stratégiques des pays arabes visant à agresser un peu plus Israël et à nier, en dépit de l’Histoire, des preuves scientifiques et archéologiques, toutes traces du peuple Juif et par ricochet, du Christianisme.

Dans ces conditions les délégués de IIF ont donc rappelé aux représentants de l’Unesco que le rôle premier de l’Unesco à savoir de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples » n’avait pas été respecté et que ce point devait être dénoncé et acté !

Et que par conséquent, l’Unesco avait une lourde responsabilité dans le contexte des tensions extrêmes qui règnent à Jérusalem aujourd’hui…

Rappelant le rôle de préservation de l’Histoire et de la culture, ils ont enfin suggéré aux représentants de l’Unesco d’aider le Peuple Juif à reconstruire son Temple à Jérusalem…

« Pour Jérusalem, je ne me tairai pas »… Pour Hébron non plus !

Extraits du courrier :

« Madame la Directrice Générale de l’Unesco, en tant que diplomate imminente, vous maitrisez parfaitement la portée diplomatique et symbolique de ces résolutions : Ne soyons pas dupes, il s’agit d’attaques diplomatiques menées par les pays arabes, dont l’Autorité Palestinienne est le fer de lance, tous unis dans la haine d’Israël. A leurs yeux, Israël n’occupe pas uniquement Jérusalem mais il occupe le seul territoire non musulman au sein de ce qui correspond géographiquement à l’ancien empire Ottoman.

Ces résolutions sont un affront à l’Histoire du monde.

Nous tenons à rappeler au Conseil Exécutif que Jérusalem, capitale ancestrale du peuple juif, est le centre névralgique du Judaïsme depuis plus de 3 000 ans. Que Jérusalem accueille en son sein le premier lieu saint du peuple juif depuis toujours, vers lequel se dirigent nos prières quotidiennes depuis des millénaires.

Quand dans l’Histoire a-t-il existé officiellement une Palestine arabe de manière à ce que le terme de « territoire occupé » puisse être employé ? Les territoires dits occupés ne l’étaient-ils pas par la Jordanie avant 1967 sans que cela ne puisse heurter ni l’ONU, ni l’Unesco ?

La ville de Hébron, première capitale du roi David avant de l’établir à Jérusalem, est le lieu de sépulture des ancêtres du Peuple Juif…

Ces résolutions sont insupportables pour le peuple Juif du monde.

75 ans après la tentative d’effacement de notre peuple par un autre peuple, c’est une organisation internationale, soumise et abusée par ses États membres, qui essaye d’effacer son Histoire.

Devant l’Histoire, le peuple juif est légitime sans le moindre doute aussi bien à Jérusalem qu’à Hébron. Comme le disait Menahem Beghin, le Peuple Juif est souverain sur sa Terre « non par le Droit de la Force, mais par la Force du Droit. « Nous sommes le peuple Juif d’Israël et non plus celui d’Auschwitz ».

Cet acharnement douteux à l’égard d’Israël démontre que l’Unesco, à travers son fonctionnement, est prise en otage par des esprits qui l’utilisent, en la souillant, à des fins belliqueuses : spolier l’Histoire juive pour délégitimer un Etat.

Pouvons-nous penser un seul instant que ces résolutions pourraient amener les protagonistes sur les chemins de la paix ? Au regard du caractère insupportable de ces résolutions, elles ne peuvent que contribuer à détériorer la situation en insérant plus de tensions.

Si les résolutions de l’Unesco en arrivent à résulter sur des situations inverses à ce pour quoi l’Institution a été fondée, c’est que la légitimité même de son existence est à remettre en cause.

Chère Madame la Directrice Générale, au nom du peuple juif, au nom de l’Histoire, au nom du dialogue continu dans le concert des nations, nous en appelons à vos qualités diplomatiques, à votre bon sens, à votre refus de la « realpolitik » et connaissance profonde de l’Unesco et vous demandons publiquement de :

Dénoncer ces résolutions qui nient l’indéniable.

Appeler à une refonte des processus de fonctionnement de l’Unesco.

Annuler ces résolutions insensées. »