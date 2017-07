Israël devrait réduire à 6 semaines les vacances d’été !

Publié le : 26 juillet 2017

Le député israélien Oded Forer (Yisrael Beitenu), Président du comité chargé d’enquêter sur les jours de vacances en Israël, est convaincu que la recommandation de réduire les vacances d’été sera mise en œuvre.

Le comité a suggéré de réduire les vacances à six semaines et d’étaler d’autres jours de vacances pendant l’année de l’année. Il a ajouté que le comité ne nuirait pas aux conditions d’emploi des enseignants, mais supprimerait 4 à 5 jours de vacances et donnerait aux enseignants une compensation financière.

Forer a déclaré que l’affirmation selon laquelle les mois d’été sont chauds n’est pas un facteur, puisque les écoles sont toutes climatisées et ajoutent qu’il n’est pas bon pour les élèves d’avoir deux mois de vacances.

Les vacances d’été durent actuellement au moins 2 mois et représentent souvent une tare financière pour beaucoup de familles dont les parents n’ont pas la possibilité de prendre autant de vacances.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews