Le correspondant du Monde répond aux lecteurs… Et ses réponses vont vous étonner. Ou pas !

Publié le : 26 juillet 2017

Le correspondant du Monde à Jérusalem a répondu aux questions des internautes sur les conséquences de l’installation par Israël de portiques de sécurité sur l’esplanade des Mosquées. Nous avons analysé ses réponses, comparé ce qu’il dit avec les faits, et noté le degré d’honnêteté des propos de l’envoyé du Monde.

Question de Tuile4 : Bonjour, d’après des vidéos de surveillance, les tueurs arabes israéliens se seraient approvisionnés en armes par l’intermédiaire de la mosquée d’Al-Aqsa, sur l’esplanade des Mosquées. Cela ne justifierait-il pas ces détecteurs de métaux ?

Piotr Smolar : Bonjour. Les portiques semblent soudainement être devenus la solution miracle pour répondre aux violences palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem. Cela n’a pas de sens. Tout d’abord, ils ont été placés non pas à l’entrée de la vieille ville, mais de deux allées conduisant les fidèles musulmans vers l’esplanade des Mosquées. Ils n’auraient en rien permis d’empêcher, par exemple, l’assassinat d’Hadas Malka, membre de la police aux frontières, le 16 juin près de la porte de Damas.

Smolar bote touche et ne répond pas à la question.

Tuile4 ne lui demande pas si les portiques de sécurité auraient évité l’assassinat d’Hadas Malka par des terroristes palestiniens le mois dernier, pas plus que l’attentat au marché Sarona de Tel-Aviv en juillet 2006, mais si, spécifiquement, ces portiques ne permettent pas d’éviter de livrer des armes à la mosquée al Aqsa, ce qui est une question de bon sens et n’appelle qu’une seule réponse : oui, les portiques auraient évité les morts.

Mais Piotr Smolar évite de répondre car il a un parti-pris systématiquement anti-israélien : quoi que fasse l’Etat juif, il a toujours tort. Les mots « Israël a raison » restent bloqués dans sa gorge sèche, ils ne peuvent en sortir. Pour lui, les Arabes, quelles que soient les atrocités qu’ils commettent, ont toujours une bonne excuse.

Sur Twitter, Smolar avait déjà décidé que ces portiques ne servent à rien.

Ce n’est pas qu’il a des compétences en matière de sécurité : il n’en a aucune.

Ce n’est pas qu’il est consultant en matière de contre-terrorisme, il ne l’est pas.

Il décide, par sa propre fantaisie, qu’il comprend mieux les sujets sécuritaires que les spécialistes israéliens, lesquels, rappelons-le, sont consultés par le monde entier pour leur expertise– pas Piotr Smolar.

Notons également cette malhonnêteté dans la première partie de sa réponse : « Les portiques semblent soudainement être devenus la solution miracle pour répondre aux violences palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem ».

Je demanderai bien à Smolar– il ne répondra pas car il a inventé ces propos – qui, au gouvernement israélien a déclaré que les portiques sont la solution aux violences dans la vieille ville. Pas le Premier ministre, qui lors de son déplacement à Paris a déclaré, le 16 juillet : « les détecteurs de métaux placés au Mont du Temple ont été installés pour éviter des attaques similaires.” (1) On ne peut pas être plus clair– encore faudrait-il que Smolar daigne écouter les déclarations du Premier ministre israélien, au lieu de celles des musulmans et de sa muse qui ment …

Smolar continue : Leur installation a été décidée après l’assassinat, le 14 juillet, de deux policiers druzes israéliens par trois Arabes israéliens. La police a diffusé une vidéo montrant l’aide d’un complice, qui a amené les armes à feu à l’intérieur de l’esplanade. Le gouvernement a donc décidé de réagir en suivant les recommandations de la police. [Smolar se contredit et reconnaît que les portiques ont été installés sur recommandation de la police, et non pour des raisons fantaisistes (« soudainement la solution miracle »)]

Les forces de l’ordre ont pris une mesure exceptionnelle, en fermant l’esplanade au public [Fake News : l’esplanade a été rouverte dimanche 16 juillet, soit deux jours après l’attentat terroriste (2)] et en procédant à des fouilles complètes des bâtiments du Waqf, la fondation pieuse jordanienne gérant ces lieux. Elle soupçonnait l’existence de possibles caches d’armes. Elle n’a trouvé que quelques couteaux [dévaluation malhonnête, insultante pour les victimes, par l’emploi de la formule « que quelques couteaux » destinée à sous-entendre que les fouilles n’ont servi à rien, alors que c’est avec un couteau qu’un terroriste a tué monsieur Salomon et ses deux enfants à Halamish ce week-end, ce que Smolar sait parfaitement, et que la découverte des couteaux cachés avec la complicité passive du Waqf est la preuve que les soupçons de caches d’armes étaient fondés]. Ensuite, la police a installé les portiques, mais sans consultation réelle avec le Waqf, ni avec les Jordaniens [là encore, Smolar joue au fourbe, il feint de croire que le Waqf aurait accepté la pose des portiques, alors que ni le Waqf ni les Jordaniens n’ont condamné le double attentat contre les policiers, et qu’ils n’ont rien fait pour empêcher de passer des armes – et ne souhaitent sans doute rien faire.]

Neutralité de la réponse : très faible. La réponse est très partiale, Smolar ne rapporte pas les faits ou il les minimise. Dans ses commentaires, il prend constamment position pour critiquer Israël ou lui nier toute légitimité dans ses décisions.

très faible. La réponse est très partiale, Smolar ne rapporte pas les faits ou il les minimise. Dans ses commentaires, il prend constamment position pour critiquer Israël ou lui nier toute légitimité dans ses décisions. Fausse information : 1.

Question de Dams09 : Est-il vrai que pour se rendre en pèlerinage à Médine ou à la Mecque, les musulmans doivent passer des portiques ? Si oui, pourquoi en faire toute une histoire pour accéder à cette esplanade ?

C’est vrai, mais ces comparaisons passent sous silence des points fondamentaux. La mosquée Al-Aqsa et toute l’esplanade représentent le cœur de l’identité palestinienne, vers où les Palestiniens regardent avec foi, mais aussi avec fierté. Tous les responsables sécuritaires israéliens expérimentés vous le diraient : on ne touche pas à l’esplanade et à son équilibre fragile si on veut éviter de déclencher la colère palestinienne.

La gestion et l’accès au lieu de culte sont régis par un statu quo. Seuls les musulmans ont le droit d’y prier. Toute décision touchant à son environnement doit logiquement faire l’objet de consultations préalables.

Smolar passe sous silence le point essentiel de cette tragique affaire, à savoir que si la « mosquée Al-Aqsa…. est le lieu que les Palestiniens regardent avec foi », on sera étonné que ce soit le lieu qu’ils aient choisi pour stocker des armes et commettre un attentat terroriste. Cela fait planer un énorme doute sur le respect que les Palestiniens prétendent vouer à ce lieu de culte : ils en ont surtout fait un lieu d’attentat terroriste et de mort.

Lorsque Smolar parle de « statu quo », il semble là encore « oublier » que ce sont les Palestiniens et non les Israéliens, qui ont décidé de bouleverser « son équilibre fragile » en attaquant cinq policiers, et en tuant deux d’entre eux.

Et si « toute décision touchant à son environnement doit logiquement faire l’objet de consultations préalables » c’est aux Palestiniens, et non aux Israéliens, que Smolar devrait réserver ses critiques : après tout, ce sont eux qui ont décidé de toucher à la sainteté du lieu en commettant un attentat.

Enfin, on se doit de rappeler, car Smolar ne le fait pas, que la mosquée al-Aqsa n’est étrangement devenue « le cœur de l’identité palestinienne » qu’après 1967 lorsqu’Israël a reconquis sur la Jordanie cette partie des terres annexées par le royaume hachémite en 1950.

Et cette vieille photo qui ne trompe pas, où l’on voit l’herbe haute poussant entre les pierres atteste que personne ne les foulait du pied…

Neutralité de la réponse : inexistante. Smolar renverse les faits et les dissimule. Il « oublie » que les Palestiniens sont responsables de la situation parce qu’il veut pouvoir accabler Israël.

–o-o-o-o-o– Ahmed : Quelles sont les relations entre Israël et le Waqf ? Ne peuvent-ils pas se coordonner pour que le Waqf gère la sécurité ?

Le Waqf a considéré que les portiques étaient une humiliation et une violation du statu quo. C’est pourquoi ils ont appelé les fidèles à ne pas passer sous les portiques et à organiser des prières dans la rue. Mais le principal interlocuteur avec lequel de nouvelles mesures de sécurité doivent être discutées est la Jordanie.

Pour rappel, en novembre 2014, un accord informel avait été conclu entre Israël et la Jordanie pour faire baisser la tension sur l’esplanade. Côté israélien, le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, s’engageait à empêcher les visites de ministres et de députés sur le lieu sacré. Même chose pour les extrémistes juifs qui rêvent de construire un nouveau Temple.

Ensuite, Israël n’imposerait plus de limitations d’accès aux musulmans en fonction de leur âge ou de leur sexe. De son côté, la Jordanie devait empêcher de jeunes Palestiniens, soupçonnés par la police israélienne d’être des émeutiers, de se glisser la nuit sur l’esplanade. Dans l’ensemble, ces engagements ont été tenus jusqu’à récemment, d’où l’absence de troubles majeurs sur ce site.

Neutralité de la réponse : c’est le Waqf qui a laissé introduire des armes et des terroristes : de quelle coordination de la sécurité parle-t-on ? Le premier point est relativement bien répondu, si ce n’est que le Mont du Temple est de la responsabilité du Waqf, c’est donc lui qui a manqué à sa tâche en laissant des terroristes passer des armes à feu et commettre un attentat. Smolar manque sérieusement d’éveil en ne relevant pas la question évidente : les portiques de sécurité seraient une « humiliation » pour les seuls Palestiniens– parmi tous les peuples du monde ? Il y a des portiques dans tous les aéroports, tous les lieux sensibles, y compris à la Mecque, et personne n’y trouve rien à redire– (sauf ceux qui tentent de passer des armes). Là, c’est un Smolar pas très futé qui n’a pas été à la hauteur.

–o-o-o-o-o– Visiteur : Ces portiques sont-ils à pure visée sécuritaire ou servent-ils un objectif politique de pression « territoriale » d’Israël sur les Palestiniens ?

Ils ont été décidés dans un cadre sécuritaire, alors que le Shin Bet (le service de sécurité intérieur israélien) et l’armée redoutaient les conséquences possibles, les violences autour du site mais aussi en Cisjordanie [fausse information, voir plus haut : les portiques ne servent qu’à éviter de nouveaux attentats au Mont du Temple]. Il y a ensuite des calculs politiques. La droite nationale religieuse, conduite par le ministre de l’éducation Naftali Bennett, considère que ces portiques sont une façon d’asseoir la souveraineté israélienne. [Fausse information : Smolar, au lieu de s’en tenir aux faits, se livre à des spéculations, et il ne répond pas à la question sur les pressions territoriales, car la réponse est : non]

Il ne faut pas oublier que jusqu’aux années 1990, il existait en Israël un fort consensus rabbinique interdisant aux juifs de se rendre sur le mont du Temple –c’est là que se dressaient le premier puis le second Temple, détruits en -586 et -70 avant JC. Mais par la suite, la droite messianique a pris de l’ampleur, des rabbins extrémistes ont encouragé les croyants à s’y rendre, des ministres et des députés se sont joints. Les Palestiniens ont développé le sentiment qu’Israël avait un grand dessein secret, consistant à diviser l’esplanade des Mosquées entre les deux religions. [Smolar qui semble bien connaître l’histoire de la région, oublie de dévoiler une importante information pour la bonne compréhension : les dirigeants arabes accusent Israël de « grand dessein secret » contre la mosquée al Aqsa depuis les années 20, chaque fois qu’ils veulent exciter la rue arabe. Ainsi al-Husseini, qui deviendra l’allié d’Hitler, provoqua le massacre des juifs d’Hébron en 1929 en faisant circuler la fausse information que les Juifs avaient l’intention de détruire la mosquée]

Neutralité de la réponse : Smolar est dans son délire favori. Au lieu de rester prudemment sur le sujet, il se livre à l’une de ses habituelles attaques contre les religieux– notez le suremploi des termes négatifs : « droite messianique », « rabbins extrémistes ». Sa réponse manque de sérieux et de crédibilité. Jamais vous ne lirez sous sa plume, pour parler des Palestiniens, les mots imams extrémistes et islamistes suprémacistes, et encore moins terroriste palestinien : ce sont tous des « résistants », évidemment.

Smolar est dans son délire favori. Au lieu de rester prudemment sur le sujet, il se livre à l’une de ses habituelles attaques contre les religieux– notez le suremploi des termes négatifs : « droite messianique », « rabbins extrémistes ». Sa réponse manque de sérieux et de crédibilité. Jamais vous ne lirez sous sa plume, pour parler des Palestiniens, les mots imams extrémistes et islamistes suprémacistes, et encore moins terroriste palestinien : ce sont tous des « résistants », évidemment. Fausses informations : 2.

2. Désinformation et manque d’honnêteté journalistique : Smolar aurait dû reproduire les propos du Major Général Yoav Poly Mordechai, Coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires, interrogé par la BBC arabe ce samedi soir. Sauf que ces propos détruisent la propagande. Il a déclaré :

« Je fais appel à tous nos voisins des pays arabes, et aux musulmans en général : si quelqu’un a une idée [autre que les détecteurs de métaux] pour éviter une autre attaque et peuvent promettre aux croyants qu’il n’y aura plus d’attaque, ahlan wa sahalan [vous êtes les bienvenus -prononcé en arabe], » (3) –o-o-o-o-o–

Visiteur 75 : Que dit la Jordanie, qui est semble-t-il souveraine sur l’esplanade des Mosquées ?

La Jordanie est restée très mesurée pendant une semaine, cherchant à convaincre le gouvernement israélien de renoncer aux portiques. Le royaume jouit d’une relation sécuritaire très étroite avec l’Etat hébreu, il n’a aucun intérêt à une crise ouverte. Mais il a aussi ses lignes rouges : le respect des prérogatives du Waqf, la sensibilité des Palestiniens vivant en Jordanie…

Depuis hier, à cette équation est venue s’ajouter l’agression contre un employé de sécurité de l’ambassade israélienne en Jordanie. Celui-ci a tué son agresseur, aux motivations visiblement liées aux événements de Jérusalem, ainsi que le propriétaire de son appartement. Les deux pays cherchent à trouver une issue négociée pour que personne ne perde la face.

Neutralité de la réponse : faible. La Jordanie a fait d’immenses pressions sur Israël, au point d’avoir interdit aux touristes juifs qui sont sur le sol jordanien de prier, même dans leurs chambres d’hôtels. C’est sous les pressions de la Jordanie qu’Israël vient de céder et de retirer les détecteurs de métaux, qui sont remplacés par des caméras avec logiciels de reconnaissance faciale – jusqu’à ce que la Jordanie réagisse. Pour le reste, Smolar rapporte les faits tels qu’ils se sont produits à Amman, où un gardien israélien a été agressé par un Jordanien et a tiré pour se défendre. Sa description de la réaction de la Jordanie est fidèle à la réalité.

–o-o-o-o-o– JiKa : Les critiques émises par la ligue arabe ou par le président turc peuvent-elles infléchir la position israélienne ? Si ces derniers étaient démontés, cela suffirait-il à faire revenir le calme ?

Le contexte régional importe, bien sûr, mais il n’est pas déterminant. Tout d’abord, les critiques de la Ligue arabe ont été tardives et modérées. Les pays sunnites sont franchement accaparés par l’affaire du Qatar, ainsi que par leur confrontation avec l’axe chiite, conduit par l’Iran. Ils n’ont aucune envie qu’un nouveau front religieux s’ouvre à Jérusalem.

Concernant la deuxième partie de votre question, plus le temps passe et plus le pourrissement s’installe. Plus la crise dure, et plus le risque d’actions palestiniennes violentes, en Israël et en Cisjordanie, s’accroît. Ceux qui doivent trouver le compromis ne sont pas non plus dans de bonnes dispositions, sous pression de leur opinion publique. M. Nétanyahou ne veut pas être accusé par la droite nationale religieuse de capitulation. Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, très impopulaire, doit épouser la colère de la rue et annonce la fin des contacts avec Israël, y compris la précieuse coordination sécuritaire.

Neutralité de la réponse : élevée. La « cause palestinienne » est très basse dans les préoccupations des Etats arabes, très inquiets des poussées de l’Iran qui cherche toujours à encercler l’Arabie saoudite (Iran, Irak, Syrie, Liban et Yemen au sud) donc les sunnites, avec le soutien financier et diplomatique du Qatar. Smolar décrit assez bien les pressions que subissent les deux dirigeants– palestinien et israélien– même s’il réduit la position israélienne à la droite nationale religieuse, alors qu’une majorité d’Israéliens soutient avec bon sens la présence des détecteurs de métaux, réponse naturelle pour empêcher d’introduire des armes.

Piotr Smolar montre une fois encore qu’il n’est plus capable de faire du journalisme d’information.

Il ne sait pas rapporter les faits sans glisser sa propre opinion et la faire passer pour une réalité. Il n’est pas en mesure de se défaire de son antisionisme radical pour répondre factuellement. Alors il fait dans la désinformation et les fake news, afin de convaincre ses lecteurs qu’il faut être anti-Israélien : ce n’est pas du journalisme mais du lavage de cerveau.

Avec des Piotr Smolar, avec la presse traditionnelle, il est devenu virtuellement impossible de savoir ce qu’il se passe vraiment dans le monde, toute information est teintée à gauche. Il n’y a que sur internet– et il convient d’être attentif et de croiser les informations pour éviter d’être manipulé, que l’on peut encore trouver des faits non biaisées et honnêtes.

Le journalisme a été tué par les journalistes. Piotr Smolar fait partie des hommes de main.

Par Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info – JSSNews

