Israël construit des égouts à Gaza pour empêcher une nouvelle catastrophe environnementale !

Publié le : 27 juillet 2017

Après la fermeture de la station de traitement des eaux usées à Gaza (fermée car l’Autorité Palestinienne refuse de payer les factures d’électricité – malgré l’argent donné par l’UE pour Gaza…), les eaux usées ont commencé à polluer les nappes souterraines israéliennes. En conséquence, l’Etat juif a décidé de créer un égout pour Gaza, afin de faciliter le dégagement des eaux usées de la bande côtière.

Cette semaine, l’Autorité de l’eau d’Israël a déployé un « pipeline » pour l’absorption des eaux usées dans les quartiers du nord de Gaza: Beit Lahiya et Beit Hanoun. Israël a investi 10 millions d’euros dans le projet.

Le pipeline est censé transporter les eaux usées de la bande de Gaza vers l’usine de traitement des eaux usées de Sderot en Israël.

Au cours des deux dernières semaines, suite à l’arrêt des installations de purification de l’eau à Gaza et à l’impossibilité de les réparer en raison de la crise de l’électricité, les Palestiniens dans les quartiers nord de la bande de Gaza – Beit Hanoun et Beit Lahia – ont commencé à draguer des eaux usées dans le fleuve Hanun, qui traverse Israël et se vide dans la mer.

En raison de l’écoulement des eaux usées, le ruisseau a débordé, créant un grand danger pour l’environnement, qui a commencé à polluer les eaux souterraines de l’aquifère côtier, dont Mekorot, la compagnie nationale de l’eau, pompait de l’eau potable.

Au cours des derniers jours, les Palestiniens ont accru le flux des eaux usées, obligeant Israël à construire un barrage sur le fleuve, à l’est de Nativ HaAsara, près de la frontière de Gaza. Initialement, le Conseil régional de Hof Ashkelon avait tenté de pomper les eaux usées dans les camions, mais la quantité d’eaux usées accumulées rendait cette option impossible.

Par Nisso Amzar – JSSNews