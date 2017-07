Jacques Kupfer : « cette colère Juive qui ne passe pas »

Publié le : 27 juillet 2017

Jacques Kupfer, Président de l’association Israël is Forever et co-Président du Likoud Mondial, a publié il y a quelques jours un post sur Facebook dans lequel il y exprimait sa colère suite aux derniers drames à Jérusalem (notamment l’attentat du 14 juillet et le massacre à Halamish).

Au moment où nous publions, ce post est introuvable.

La raison, Israël is Forever la donne : il a été tout simplement retiré par Facebook.

« HONTE A FACEBOOK!

QUI VIENT DE RETIRER L’EDITORIAL DE JACQUES KUPFER.

CET EDITO PARTAGÉ 900 FOIS, AVEC 1500 LIKES, ET 120 000 PERSONNES ATTEINTES N’A PAS PLU AUX ISLAMOGOCHISTES, QUI ONT MENÉ DES ATTAQUES VIRULENTES CONTRE LE PRÉSIDENT D’ISRAËL IS FOREVER.

NOUS REDIFFUSONS CI DESSOUS SON EDITO AVEC LE MÊME VISUEL.

NOUS NE CÉDERONS JAMAIS!!!!!«

Naïfs que nous sommes, et optimistes irrécupérables, nous ne doutons pas que le réseau social procède bientôt à sa remise en ligne, car il doit s’agir certainement d’un « bug » (…….).

En attendant, nous partageons ci-après ce texte.

« La colère juive!

Ils tuent nos soldats. Ils poignardent nos filles qui veillent sur nous. Ils égorgent une famille. Et ce sont eux qui décrètent une journée de «colère», ce sont eux qui refusent les portiques de sécurité que nous, Juifs, devons pratiquer quotidiennement à cause d’eux!

Ils appellent cela l’esplanade des mosquées. Ils prétendent que ce lieu est sacré mais se permettent de tirer et tuer, engranger des armes et jeter des pierres et des bouteilles incendiaires. C’est leur notion de la sainteté du lieu!

Les médias chloroforment la pensée et l’action. Comme d’habitude, leur seul souci est le retour au calme trompeur et illusoire en cédant toujours davantage aux arabes.

Par doses massives de défaitisme et d’instillation de craintes, ils endorment la Nation. La gauche juive la plus nuisible du monde fait entériner par la droite la plus patiente du monde toutes ses erreurs les plus dramatiques.

Sans remonter au veau d’or, elle a appelé les arabes en 1948 à rester sur le sol d’Israël. Elle a contemplé la victoire des 6 Jours sans en mesurer la portée miraculeuse et a transmis le lieu le plus saint du peuple juif, le Mont du Temple, aux mains du Waqf et d’un état fantoche de Transjordanie.

Elle n’a pas voulu ce «vatican» juif disait Moshe Dayan. Elle a continué avec les dramatiques accords d’Oslo dont les résultats sont visibles dans nos cimetières. Elle a soutenu l’expulsion des pionniers juifs du Gouch Katif avec le succès que nous connaissons.

Comment établir nos droits ancestraux sur la Terre d’Israël quand nous osons déclarer «deux Etats pour deux peuples» et que nous établissons cette existence par le vocable «palestinien».

Le Mont du Temple est la pierre angulaire sur laquelle s’écrit notre Histoire, s’enracine notre droit sur la Terre Promise et la garantie de notre pérennité éternelle.

Notre drapeau doit y flotter, notre hymne doit y être chanté et les pierres doivent entendre à nouveau les prières qu’elles attendent depuis deux millénaires.

Cela suffit!

Lorsque les arabes vont en pèlerinage dans leur seul lieu «saint», la Mecque, ils passent devant les portiques. Lorsqu’ils vont profiter de nos allocations familiales, les portiques ne les incommodent pas. Ils le savent qu’ils ne sont que des imposteurs soutenus par nos «élites médiatico-intellectuelles» autoproclamées.

Le peuple exige des réactions fortes. Nous voulons désormais des jours de «colère juive» qui feront taire nos ennemis.

Assez de soporifique déversé par nos médias, nos «élites» et leurs nuisances!

Les arabes doivent avoir le choix:

Respecter nos lois ou partir rejoindre leurs millions de frères dans les camps du Moyen Orient dont personne n’a cure.

Ils peuvent également être accueillis dans ces pays qui se préoccupent tellement d’un portique à Jérusalem qu’ils ont convoqué le conseil de sécurité comme l’Egypte, la Suède et la France.

La vox populi doit être entendue!

Jacques Kupfer

Président de l’association Israël is Forever