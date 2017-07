Israël: un chauffeur de bus avait 20 fois le taux d’alcool autorisé dans le sang !

Publié le : 29 juillet 2017

La police a arrêté vendredi un conducteur de bus de 46 ans originaire de Yeruham (sud du pays), dont le taux d’alcoolémie était 20 fois au dessus de la limite légale.

Un résident de Yeruham a appelé le centre d’appel de la police autour de 22h20 vendredi soir pour signaler un conducteur qui accélère et conduit de façon irrégulière. Il a touché un véhicule en stationnement et une clôture et a continué malgré les appels des passants pour qu’il s’arrête. Personne n’a été blessé.

Une patrouille de police qui a été appelée sur la scène a arrêté le conducteur, qui était en route pour récupérer des ouvriers d’une usine de la ville.

Il a été pris pour interrogatoire, où le niveau d’alcool dans son sang a été calculé à 20 fois la limite légale.

Le conducteur a affirmé qu’il n’avait « pas bu beaucoup » et que « le test est défectueux. »

Le président-directeur général d’Egged Transport, Eyal Yahiel, a déclaré en réponse: «Nous considérons cela comme un incident très grave. Nous attendons les résultats de l’enquête policière. Le conducteur a été convoqué pour une audience et il est suspendu jusqu’à la fin de l’enquête. »

Par Amiel Cohen – JSSNews