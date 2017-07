Tout comme la Jordanie ou Bahreïn, Israël veut fermer les bureaux d’Al Jazeera dans son pays !

Publié le : 30 juillet 2017

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a chargé le ministre des Communications Ayoub Kara de faire progresser la fermeture du réseau Al-Jazeera en Israël.

Kara prévoit tenir des discussions professionnelles avec des membres du service juridique du ministère des Communications et des représentants du Conseil de la radiodiffusion par câble et satellite, dans le but d’y parvenir par voie législative.

Le ministre a déclaré qu’en Israël, il n’y a pas de place pour une chaîne qui soutien le terrorisme et que, tout comme l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Bahreïn et d’autres – il « faut fermer les bureaux de la chaîne en Israël. »

Selon Kara, « nous devons unir nos forces et coopérer dans la guerre contre les médias qui prêchent la terreur. »

Par Amiel Cohen – JSSNews