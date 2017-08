Yaïr Lapid: « une maman + une maman = une famille »

Publié le : 4 août 2017

Le leader du parti Yesh Atid Yair Lapid a parlé au défilé gay de Jérusalem.

Lapid a déclaré: «Je suis fier et heureux d’être ici encore cette année. Nous sommes ici pour dire à la société israélienne: il est temps de continuer sur ce chemin. En 2017, Israël devrait être un pays qui permet à chaque personne de réaliser son droit d’établir un foyer et une famille sans question de qui les parents ont choisi d’aimer. Une mère et une mère c’est une famille. Un père et un père c’est une famille. »

Lapid a affirmé que Yesh Atid avait dirigé une série de projets de loi et de règlements pour le bien de la communauté LGBT, ajoutant que « nous ne le faisions pas seulement pour la communauté, mais aussi pour nous-mêmes, parce que c’est l’Israël dans lequel nous voulons vivre. »

Par Déborah Cohen – JSSNews