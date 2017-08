Jared Kushner a raison: il n’y a pas de solution au conflit israélo-arabe !

Publié le : 5 août 2017

Est-ce que quelqu’un se souvient de la «solution» de Dennis Ross en 2010? Il a affirmé que plus de logements palestiniens conduiraient à la paix. Il a poussé Israël à laisser le Hamas importer du ciment.

«J’ai discuté avec les dirigeants israéliens et les responsables de la sécurité, leur disant qu’ils devaient permettre à plus de matériaux de construction, y compris du ciment, entrer dans Gaza afin que les logements, les écoles et les infrastructures de base puissent être construits», a-t-il écrit plus tard dans le Washington Post.

« Ils ont répondu que le Hamas en aurait abusé, et ils avaient raison », a admis Ross.

Le Hamas a utilisé le ciment pour construire « un labyrinthe de tunnels souterrains, de bunkers, des postes de commandement et des abris pour ses dirigeants ses combattants et ses roquettes », a-t-il déclaré.

Mais le Département d’Etat ne renonce pas.

Martin Indyk et son assistant David Makovsky ont proposé une «solution» qui, comme d’habitude, aurait blessé Israël en faisant des concessions territoriales radicales. Une solution qui aurait donnée aux Palestiniens un Etat armé. Israël devait libérer 104 terroristes (qui avaient tué 70 Israéliens) pour le «privilège» de négocier avec les palestiniens.

Mais alors, au beau milieu des négociations d’Indyk en 2013-2014, Abbas a soudainement annoncé la création d’un gouvernement d’unité avec le Hamas. La «solution» d’Indyk-Makovsky a été laissée en lambeaux.

Est-ce que quelqu’un remarque quelque chose ? N’est-il pas évident maintenant que toute «solution» impliquant l’existence permanente d’un Etat juif, peu importe sa taille, ne sera jamais sincèrement acceptée par les Palestiniens?

Tous les « faiseurs de paix professionnels » et les «experts» auto-désignés du Moyen-Orient ne semblent toujours pas saisir un simple fait qu’un simple ancien agent-immobilier, devenu plus tard genre du Président américain (Jared Kushner), comprends: le conflit entre les Arabes palestiniens et Israël n’a pas de solution. Un siècle d’expérience amère et sanglante a rendu cela péniblement clair.

Lu dans Algemeiner – JSSNews