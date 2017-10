Le président du Liban affirme que le Hezbollah est l’assurance vie du Liban

Publié le : 23 septembre 2017

Le président libanais, Michel Aoun, a rejeté les allégations selon lesquelles le Hezbollah devrait être désarmé tant qu’Israël «ne respecte pas» les résolutions de l’ONU et le droit international, affirmant que l’organisation terroriste libanaise garantit la «résistance contre l’État d’Israël» au Liban.

Par cette déclaration, qu’il faudra garder quand il y aura une nouvelle guerre et qu’Israël détruira le Liban (justifiant ainsi les mots d’Aoun), on comprend bien à quel point Michel Aoun est un tocard. Il ne semble pas comprendre que, sans le Hezbollah, il n’y aurait aucune guerre avec Israël… Seulement la paix !

Les commentaires d’Aoun sont publiés dans une interview donnée vendredi au journal français Le Figaro. Il y a défendu ses relations étroites avec le Hezbollah, qui a joué un rôle majeur dans son élection en tant que président.

Après s’être assuré du soutien du Hezbollah dans sa course d’octobre 2016 à la présidence, Aoun, âgé de 82 ans, a comblé un vide de pouvoir qui a duré deux ans et demi.

“Ce n’était pas une alliance [avec le Hezbollah] mais plutôt un accord”, a déclaré Aoun. “Grâce à l’accord, nous avons pu éviter la guerre civile au Liban. En conséquence, le Hezbollah a modifié sa position politique et a respecté la souveraineté libanaise”, a déclaré Aoun au Figaro. “Nasrallah a déclaré autant dans une allocution que son projet d’installer une République Islamique au Liban a été abandonné.”

A croire que Aoun n’a jamais vécu avec des islamistes pour être aussi benêt !

« Le Hezbollah n’utilise pas ses armes dans la politique intérieure. Ils garantissent notre résistance contre l’Etat d’Israël, qui continue d’occuper une partie de notre territoire et qui refuse d’appliquer les résolutions des Nations Unies concernant le droit de retour », a déclaré Aoun. Non seulement Israël n’occupe aucune parcelle du Liban, mais le “droit au retour” ne se fera pas… Sauf si un accord de paix avec les Palestiniens était signé un jour !

On a demandé à Aoun, un chrétien maronite, si les chrétiens libanais devraient également être armés pour assurer leur légitime défense à un moment où les chrétiens sont persécutés dans les pays voisins. Il a rejeté un tel scénario en disant: “Nous renforçons l’armée pour protéger tout le pays, y compris ses chrétiens. La paix doit être fondée sur le droit et une solution à la question palestinienne”.

Quel rapport entre les palestiniens et les libanais ? Simplement que les Libanais détestent les Palestiniens qui pullulent au Liban. Ils n’ont pas le droit à la citoyenneté et ne peuvent pas acheter des terres pour y construire des maisons. De même, ils n’ont pas le droit de devenir fonctionnaire. En fait, le Liban maintient une extrême pauvreté palestinienne, dans le but de le rejeter dès qu’ils le pourront !

Par Amaury Vuibert – JSSNews