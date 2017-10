Le Pr. Oren Perez devient le nouveau doyen de la faculté de droit de l’Université Bar Ilan

Publié le : 1 octobre 2017

Le professeur Oren Perez devient le nouveau doyen de la Faculté de droit de l’Université Bar-Ilan cette semaine, en remplacement du Prof. Shahar Lifshitz qui a remplit un mandat de cinq ans dans à ce poste.

Le Prof. Perez est spécialisé dans la réglementation des politiques environnementales, du commerce international et de la mondialisation.

Il dirige le nouveau programme de réglementation et de politique de l’environnement, un programme de maîtrise conjointe de la Faculté de droit et du Département de géographie et d’environnement.

Au cours de son mandat de doyen, le Prof. Lifshitz a créé le Centre pour le Judaïsme et la Démocratie, qu’il continuera de diriger.

Par Greg Sulin – JSSNews