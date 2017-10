Netanyahu félicite 6 agents du Mossad pour “leurs missions exceptionnelles”

Publié le : 1 octobre 2017

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu devrait remettre des médailles à six agents du Mossad, lundi, pour six opérations “uniques et secrètes à l’étranger,” dont certaines dans des “États ennemis” au cours de la dernière année.

Aucune autre information n’a été transmise…

Le Mossad, service extérieur israélien, est l’un des plus puissant au monde. Il cherche d’ailleurs à recruter toujours plus de talents (agents sur le terrain, cyber, analystes, linguistes, agents administratifs, etc…). Les offres sont consultables sur leur site internet.

Par Ariel Melles- JSSNews