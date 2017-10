Les Écolos allemands l’affirment: “le boycott d’Israël, c’est du nazisme !”

Publié le : 9 octobre 2017

Le Parti Vert de l’État de Bavière, au sud de l’Allemagne, a adopté samedi une résolution rejetant la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël, en raison de l’antisémitisme promu contre les juifs et leur Etat.

“La campagne BDS est, dans sa totalité, antisémite, hostile à Israël, réactionnaire et mauvais”, a déclaré le texte de la résolution.

La résolution affirme que «les positions et les revendications de BDS délégitimisent et diabolisent Israël et attribuent ainsi tout le culpabilité de tous les malheurs de la région aux Juifs».

“Israël est le seul État démocratique et, en même temps, des normes doubles sont appliquées à Israël lorsque, par exemple, la criminalité du Hamas est ignorée ou minimisée”.

Les Verts bavarois ont déclaré que «l’appel à un boycott reproduit le slogan national-socialiste« Ne pas acheter aux juifs ».

Le parti a exhorté tous les affiliés des Verts, y compris le parti fédéral, à ne pas coopérer avec BDS.

L’organisation de jeunesse du Parti Vert en Bavière a lancé la résolution anti-BDS. Eva Lettenbauer, porte-parole de l’organisation Green Youth, a déclaré que la campagne antisémite BDS «ne reconnaît pas le droit d’Israël à l’existence» et tente énergiquement de nuire à Israël.

En 2013, les députés du Parti Vert soutenaient pourtant une initiative BDS au Bundestag.

Par Ariel Melles – JSSNews

Source JPost